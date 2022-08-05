Компанія SpaceX Ілона Мамка здійснила запуск ракети-носія Falcon 9 з орбітальним апаратом Південної Кореї, призначеним для дослідження Місяця. Запуск відбувся з космодрому на мисі Канаверал (штат Флорида), трансляція йшла на сайті SpaceX.

Місячний зонд отримав назву KPLO (Korea Pathfinder Lunar Orbiter - Корейський місячний дослідний орбітальний апарат). Його розробка коштувала приблизно $180 млн, він пробуде на місячній орбіті близько року.

Це перша місячна місія Південної Кореї. Космічний апарат важить 678 кг, серед його завдань - складання карти рельєфу Місяця. Це має допомогти визначити райони, які підходять для можливої ​​висадки, здійснити яку планують у 2030 році, повідомляє Space.com.

Південна Корея є однією з країн, які підписали ініційовані США "Угоди Артеміди" про освоєння космосу та Місяця.