Росіяни обстріляли Миколаївщину: є загибла та поранені [ Редагувати ]
Вдень 6 серпня російські війська обстріляли смт Березнегувате на Миколаївщині, внаслідок чого одна людина загинула та 5 отримали поранення. Про це повідомила голова Миколаївської облради Ганна Замазєєва.
Обстріли майже по всій лінії зіткнення, вздовж кордонів Миколаївської та Херсонської областей. Артилерією обстріляне смт Березнегувате. В результаті - 5 людей поранено.
На жаль, є загибла - пенсіонерка, яка все життя пропрацювала медсестрою.
Нагадаємо, що вночі 6 серпня окупанти завдали ракетних ударів по Миколаєву, внаслідок чого дві людини отримали поранення.
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