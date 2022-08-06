Вони говорили чотири години: про газ, рублі, зерно. Але жодної згадки про Україну. Президент Туреччини в російському Сочі напередодні зустрівся з путіним. Утім з офіційними заявами - по завершенню - ніхто з них до журналістів не вийшов.

Тож про що домовились лідери Туреччини та росії? Розповість наша спеціальна кореспондентка Світлана Чернецька.

Турецький президент - один із небагатьох світових лідерів, якого путін особисто зустрічає на ґанку санаторію. А самі перемовини відбуваються не по два боки стола, якому не видно краю, а на відстані витягнутої руки. Спочатку політики поговорили віч-на-віч, потім у розширеному колі. У Сочі Реджеп Ердоган приїхав із міністрами закордонних справ та оборони, та головою розвідки країни. А до російської делегації ввійшов голова Чечні рамзан кадиров. Однією із головних тем розмови анонсували питання розблокування експорту українського зерна, бо Анкара - активна учасниця цього процесу. Вона відправляє інспекційні групи на кораблі та контролює, щоби усі сторони виконували умови угоди.

Також президенти мали обговорювати безпекову ситуацію в регіоні, але ні, мова не про повномасштабну війну, розв'язану кремлем в Україні, а про сирійську кризу. Бо Ердоган обіцяє почати черговий великий наступ проти сирійських курдів, яких вважає терористами. Але для успіху цієї операції, йому потрібна згода москви, яка контролює повітряний простір Сирії.

Реджеп Тайїп Ердоган, президент Туреччини:

Сьогодні знову усі очі світу спостерігають за Сочі. Люди цікавляться: що вони будуть обговорювати в Сочі, що вони зробили?

І дійсно, запитань після зустрічі двох авторитарних лідерів більше, ніж відповідей. Бо пресконференцію політики не влаштовували, а результати повідомили у спільній заяві. В ній загальними фразами йдеться про посилення співпраці та, цитую, "визнання взаємних інтересів залежно від міжнародних обставин". Що насправді стоїть за цими словами - можна лише здогадуватися. Але перед зустріччю американська Washington Post повідомила, що москва просить Анкару допомогти обійти світові санкції. Зокрема, відкрити рахунки державних турецьких банків у росії, і дозволити виробникам рф працювати у вільних економічних зонах Туреччини. Поки не видно ознак, що Анкара готова ризикувати й підставляти себе під санкції заради інтересів москви. І країна все ще успішно справляється із роллю "і нашим, і вашим". Україні співчуває, підтримує її незалежність і цілісність, і постачає сучасні ударні безпілотники "Байрактар". Але водночас не приєднується до санкцій проти росії, дозволяє користуватися повітряним простором і приймає туристів. Головна поступка Анкари на цих перемовинах - згода платити за російський газ в рублях. Поки що частково.

Олександр Новак, віцепрем'єр-міністр рф:

Президенты договорились о том, что мы начинаем частично поставки газа и оплату в рублях. То есть мы говорим о переходе в национальную валюту постепенно. И на первом этапе часть поставок будет оплачиваться в российских рублях. И это действительно новый этап, новые возможности.

Для кремля зараз дуже важливо проводити розрахунки в рублях. Бо Захід заморозив сотні мільярдів доларів закордонних ресурсів російського Центробанку, тобто зараз нічим підтримувати національну валюту. А от її купівля іноземними компаніями якраз допомогла б забезпечувати стабільність рубля. Тобто Анкара і в цьому питанні пішла на поступки москві. А от щодо бажання рф купувати чи навіть спільно виготовляти "Байрактари", то цю тему навіть не обговорювали, запевнив прессекретар путіна. Туреччина вже дала зрозуміти, що жодної співпраці у цьому важливому для України стратегічному напрямку - не може бути.