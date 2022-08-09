Російські війська вночі обстріляли два райони Харкова. Внаслідок атак пошкоджена електроопора та трамвайні рейки.

Про це повідомляється в Telegram мера Харкова Ігоря Терехова.

За його словами, приблизно о 2:10 в місті пролунала серія вибухів, щонайменше чотирьох.

"Наразі рятувальники змогли виявити лише два наслідки нічних прильотів. В Індустріальному районі фактично на пустирі пошкоджено електроопору та трамвайні рейки. Ще один приліт у районі окружної поруч із двоповерховою будовою, яка не має жодного стосунку з військовою інфраструктурою. Осколками пошкоджено фасад, частково дах, вибиті вікна", - розповів Терехов.

Він уточнив, інформації про постраждалих через нічний обстріл немає.