Російські війська вночі обстріляли Харків: перші подробиці [ Редагувати ]
Джерело: Reuters
Російські війська вночі обстріляли два райони Харкова. Внаслідок атак пошкоджена електроопора та трамвайні рейки.
Про це повідомляється в Telegram мера Харкова Ігоря Терехова.
За його словами, приблизно о 2:10 в місті пролунала серія вибухів, щонайменше чотирьох.
"Наразі рятувальники змогли виявити лише два наслідки нічних прильотів. В Індустріальному районі фактично на пустирі пошкоджено електроопору та трамвайні рейки. Ще один приліт у районі окружної поруч із двоповерховою будовою, яка не має жодного стосунку з військовою інфраструктурою. Осколками пошкоджено фасад, частково дах, вибиті вікна", - розповів Терехов.
Він уточнив, інформації про постраждалих через нічний обстріл немає.
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