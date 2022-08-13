Через загрозу, яка склалась на Запорізькій атомній станції, Україна готується до різних варіантів розвитку подій. Серед іншого - розглядається і план евакуації населення. Про це повідомив очільник МВС Денис Монастирський. І зазначив, контролю станції немає.

Нагадаю, кілька днів тому росіяни знову обстріляли територію АЕС. Яких пошкоджень завдали, та як світ реагує на ядерний шантаж з боку росії, дивіться далі.

Запорізька АЕС - у небезпеці. Постійні обстріли, розміщення на станції військової техніки росіян. Та ще й окупанти не допускають українських атомників до деяких ділянок об'єкту. Усе це становить найвищий рівень загрози. Тож зараз Україна готується до будь-яких можливих сценаріїв.

Денис Монастирський, міністр внутрішніх справ України:

Це найбільша станція в Європі, яка має шість енергоблоків і, звичайно, важко собі навіть уявити масштаб трагедії, який відбуватиметься в разі продовження дій росіян там. Вони готові на будь-які дії, незважаючи на наслідки. І це говорить про те, що ми маємо вже сьогодні готуватися до будь-яких сценаріїв.

Російські снаряди, що впродовж тижня кілька разів летіли в бік Запорізької АЕС та поблизу неї, спричинили серйозну небезпеку для роботи станції. Там залишається ризик витоку водню та радіоактивних речовин. Можливі і пожежі. Як зазначають в Енергоатомі, внаслідок обстрілів пошкоджено об'єкти, як на самій станції, так і поблизу неї.

Серйозно пошкоджено азотно-кисневу станцію, об'єднаний допоміжний корпус, насосну станцію господарсько-побутових стоків. Обстрілювали також пожежну частину, розташовану за територією ЗАЕС і призначену для її захисту від пожеж. Крім того, пошкоджено три датчики радіаційного моніторингу навколо майданчика станційного сухого сховища відпрацьованого ядерного палива.

Останні десять "прильотів" зафіксовані 11 серпня. Є влучання неподалік першого енергоблоку. Рашисти цинічно завдали ударів за кілька годин до початку засідання Радбезу ООН. На якому саме розглядали ситуацію, що склалася на АЕС. Під час свого виступу гендиректор МАГАТЕ вкотре наголосив, експерти мають якнайшвидше відвідати ЗАЕС. Також Рафаель Гросі закликав припинити будь-які військові дії навколо об'єкту.

Рафаель Маріано Гроссі, генеральний директор МАГАТЕ:

Я дуже схвильований ситуацією на Запорізькій атомній станції, тому що всі військові дії, що загрожують атомній безпеці, вони повинні бути припинені негайно. Наша попередня оцінка така, що безпосередній загрози атомній безпеці внаслідок влучання чи інших військових дій немає, але все може змінитися будь-якої миті.

Місія МАГАТЕ має відбутися відповідно до українського законодавства та з повагою до міжнародних зобов'язань, наголосив постійний представник ООН в Україні Сергій Кислиця.

Сергій Кислиця, постійний представник України при ООН:

Між контрольованим берегом Дніпра України і ЗАЕС, яка знаходиться на іншому боці - 5 миль. Хай від Нікополя чи від Марганця, якщо росія припинить обстріли цих міст, що взагалі може запобігти місії, щоб вона проїхала ці 5 миль. Російські дії навколо та на самій станції повністю порушують практично всі принципи ядерної безпеки.

Для того, щоб усунути ядерну небезпеку, що нависла над світом, необхідно вивести російські війська зі станції, наголосив і Президент України.

Володимир Зеленський, Президент України:

Ніхто більше не використовує АЕС так очевидно для погроз усьому світу і для висування якихось там умов і абсолютно усі у світі мають реагувати негайно, щоб вигнати окупантів з території ЗАЕС. Це глобальний інтерес, а не просто українська потреба. Тільки повний відхід росіян з території ЗАЕС і відновлення повноцінного контролю України за ситуацією навколо станції гарантують відновлення атомної безпеки для всієї Європи.

Нині Запорізька АЕС продовжує працювати на енергетичну систему нашої держави. Українські енерго-атомники, попри небезпеку та усі складнощі, і далі виконують свою роботу та забезпечують діяльність найбільшої атомної станції у Європі.