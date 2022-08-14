У французьких Альпах загинула чемпіонка світу зі скі-альпінізму [ Редагувати ]
Адель Міллоз, дворазова чемпіонка світу та триразовий призер чемпіонату Франції зі скі-альпінізму, загинула на схилі гірського масиву Монблан у французьких Альпах. Про це повідомляє Corriere Della Sera.
Адель Міллоз було 26 років, обставини того, що сталося, з'ясовують правоохоронці.
Рятувальники також виявили тіло 30-річного чоловіка, який рухався маршрутом на пік Пень (Peigne) у супроводі Міллоз. У французьких правоохоронних органах спростували інформацію, що причиною загибелі двох альпіністів могли стати погодні умови або стихія.
Про те, що сталося, поліції повідомили туристи, які рухалися тим самим гірським маршрутом. Їх рятувальникам довелося евакуювати на гелікоптері.
Адель Міллоз здобула дві перемоги на чемпіонаті світу зі скі-альпінізму 2017 року у спринті та індивідуальних перегонах, також вигравала спринт на чемпіонаті Європи 2018 року та була триразовим золотим призером чемпіонату Франції того ж року.
15 серпня уродженка департаменту Савойя мала складати іспит з професії гірського гіда в Національній школі лижного спорту та альпінізму (ENSA) у Шамоні.
Нагадаємо, що в січні французький актор Гаспар Ульєль загинув під час відпочинку в Альпах.
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