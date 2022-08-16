Усі дороги під вогневим контролем ЗСУ. Безпечної логістики вже немає. Перейти пішки неможливо навіть Антонівський міст. Військове командування окупантів тікає з Херсону. Вони переміщуються на лівий берег Дніпра. Це офіційна інформація від Херсонської облради.

Утім радіти передчасно, кажуть експерти. Росія досі зберігає перевагу в чисельності військ та кількості боєприпасів. Не зважаючи на те, що українські військові перекрили їм транспортні артерії. Що ж відбувається на півдні? І чи не відмовилися загарбники від "псевдореферендумів"? Останні новини зібрала Світлана Прокопчук.

На Херсонщині спекотно і вдень, і вночі. Напередодні Збройні сили України вкотре поцілили в конструкцію Антонівського мосту. А відтак загарбникам усе важче перекидати свою важку техніку.

Тим часом поліція Херсонщини фіксує чергові злочини окупантів проти мирного населення. Ворожі ракети поцілили у будинки мешканців села Пригір'я Кочубеївської територіальної громади. Українські військові - дають гідну відсіч.

Владислав Назаров, спікер оперативного командування "Південь":

Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами в рамках виконання вогневих завдань забезпечено підтверджені втрати ворога у кількості 31 - рашисти, 1 - танку Т-72, 2 - самохідних гармати "Піон", 1 - самохідну артустановку, 1- мінометний комплекс "Сані" та 2-одиниці автомобільної техніки. Також знищено 2 склади з ворожими боєприпасами в Благодатівці та Новопетрівці.

На окупованих територіях, під звуки вибухів, рашисти навчають молодь, як "правильно" розповідати про "рускій мір". От тільки роблять це у варварськи захопленому приміщенні, де навіть стіни нагадують, чия це домівка насправді, - написами українською.

А ось про так званий референдум нині окупанти говорять усе обережніше. Раніше його анонсували на 11 вересня. Та чим більше рашистських складів із боєприпасами злітає у повітря, тим менше в загарбників впевненості у своїх планах.

Сергій Хлань, депутат Херсонської облради:

Стосовно дати проведення "референдуму" - затихли. Мародерять, заселяються в чужі будинки й квартири, виносять, що тільки можуть. Пограбували мережу АЗС, захопили коледж у Новій Каховці. Але знають рашисти, що залишились без достатнього і вчасного підкріплення та продовольства, а кожна ніч може стати останньою у житті.

Добряче гальмують підготовку до псевдореферендуму на окупованих територіях і партизани. Ймовірно, саме завдяки їм сьогодні зранку пролунали 2 вибухи в районі електропідстанціїї в Мелітополі - і зупинило мовлення ефірне телебачення, яким рашисти поширювали свою пропаганду.

Військове керівництво рашистів замість підготовки до фальшивого референдуму спішно залишає Херсон!

Юрій Соболевський, перший заступник голови Херсонської облради:

Окупантам буде складно пояснювати на фоні їхньої пропагандистської риторики останніх місяців, чому більша частина їхнього військового керівництва втекла з Херсону. Як і пояснити, чому, незважаючи на всі їхні запевнення у крутості російських систем ППО, Збройні сили зруйнували їхню логістику та встановило вогневий контроль над усіма стратегічними точками. При цьому підготовка до шоу "референдум" перетворюється на відвертий фарс, який і зупинити вони вже не можуть, щоби зовсім не втратити обличчя, але й самі чудово розуміють, що до озвучених дат проведення орки можуть бути вибиті зі значної території області.

Тим часом у Центрі військово-правових досліджень припускають: окупанти можуть відступити з Херсона і без бою. Адже пошкоджені переправи фактично перетворили обласний центр на пастку для російських угруповань. І українські захисники - продовжують успішно відрізати логістичні шляхи загарбників.