У містах зараз активно шукають приміщення, де на зиму можуть розмістити переселенців. Бо зі студентських гуртожитків та шкіл - людям час з'їжджати. За два тижня стартує новий навчальний рік і заклади використовуватимуть за прямим призначеннями.

Сніжана Сидорук з'ясувала,куди розселятимуть переселенців у Ковелі.

Олександра:

24-го начался обстрел. И мы.. в нас еще такой район Кульбакино - это прям аеродром и куда первое попало - это прям с нашим домом.

Страх за життя дітей змусив шукати безпечнішого місця подалі від дому - розповідає Олександра з Миколаєва. Рідне місто жінка покинула ще у березні. Зараз із двома доньками, сином і мамою живе на Волині.

Олександра, переселенка з Миколаєва:

Все было хуже и хуже. Стреляли, бомбили. То мы в коридоре сидели. Вот это правило двух стен и очень тяжело, конечно, девочкам объяснить, че мы сидим в коридоре. Потом подвал. У меня мама там осталась, сестра… Это дом. Все равно. Где-бы не было хорошо - дома всегда лучше.

Нове житло вдалося знайти не одразу, розповідає жінка. Вільних квартир через великий попит зараз мало, орендна плата - висока. З кожним місяцем платити стає дедалі важче.

Олександра, переселенка з Миколаєва:

Здесь есть техникум. Там есть гуртожиток. Мы ездили туда - спрашивали. Сказали - сейчас как бы начнется обучение в сентябре и, наверное, студенты ж вернутся. Поэтому даже туда нет. Ну мало ли. В жизни все бывает. Если конечно на улице - очень страшно, тем более зима впереди.

У студентському гуртожитку зараз живуть майже півтори сотні людей, переважно зі сходу України.

Анатолій Сиротюк, вихователь гуртожитку:

Це дуже багато людей зі своїми поломаними долями. У нас живе контингент, яким практично нема куди їхати: це Волноваха, Маріуполь, Рубіжне, Попасна, Лисичанськ, Харків.

Це відео з розбомбленого міста Рубіжне на Луганщині Валентині надіслали сусіди. Жінка вчасно вибралася звідти з доньками та онуком. Від їхнього дому вже нічого не залишилося.

Валентина, переселенка з Луганської обл.:

Там уже нічо не було. Там уже сховище розбито було і школа - розбита. Вивозили - так ми їхали друг в друга на колінях сиділи - на Краматорськ нас везли і молились цілу дорогу.

Тепер родина мешкає у гуртожитку, куди вже за два тижні приїдуть студенти. Де житимуть тоді - не знають. Місцеві посадовці шукають для переселенців вільні домівки у селах. А у Ковелі візьмуться за реконструкцію будівель під квартири для тих, кому нема куди повертатися. Місто отримало грант - мільйон вісімсот тисяч євро від Північної екологічної фінансової корпорації НЕФКО.

Тарас Яковлєв, заступник міського голови Ковеля:

В ці кошти ми плануємо окрім того, що відремонтувати відреконструювати якби самі будівлі. Така була умова європейської комісії - це благоустрій, це заміна і підведення мереж нових із застосуванням сучасних систем теплозабезпечення. Це будуть і сонячні колектори, це будуть теплові насоси. Це абсолютно ремонт у всіх квартирах.

Відремонтувати запланували два старих нежитлових приміщення неподалік від центру міста. Колись це були корпуси навчального закладу. Вже років десять вони порожніють. Після перебудови тут мають намір прихистити більш як півсотні переселенців.

Тарас Яковлєв, заступник міського голови Ковеля:

Пріоритет буде для людей, які втратили житло, які переїхали з окупованих територій, які там мали майно і повністю його втратили, можливо, багатодітні сім'ї. Насправді бажаючих вже є дуже багато.

Нині у Ковелі мешкає близько п'яти тисяч переселенців! А тому з європейськими партнерами міські посадовці мають намір співпрацювати й надалі. Поки тут залишатимуться ті, кому повертатися по суті вже нема куди.