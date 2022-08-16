Більше жодних цифр на табло. Нацбанк утаємничив курси валют. Дізнатися про них тепер можна тільки в приміщені обмінників. Водночас на банки - табу не поширилося. Чому правила гри для учасників ринку різняться ? І яку мету переслідує регулятор, ухваливши таке рішення? Олена Логінова поспілкувалася з експертами і запитала, що думають про новацію звичайні українці.

"Прихований " курс валют. Такого ми ще не бачили...

Олена Логінова, кореспондентка:

Яскраве табло обмінника, але на ньому звичного курсу валют ми вже не бачимо. Щоб дізнатися, який же курс долара, нам потрібно або подивитися в інтернеті, або спеціально зайти в пункт обміну валют і спитати.

І така новація здивувала усіх.

Да, не показывают курс. Ну это плохо вообще-то честно говоря, неудобно.

Люди мають орієнтуватися, бачити якусь тенденцію чи буде якийсь ріст, падіння і чи треба міняти валюту, чи ховати в якісь подушки, матраци.

Краще, коли вони показують, тому що можеш сорієнтіроваться.

Мені дуже це неприємно і мені завдає це зайвого клопоту, я не розумію, навіщо це все зробили?

Навіщо? Давайте розбиратися! І почну з передісторії: 21 липня Нацбанк підвищив офіційний курс гривні до долара одразу на 25% - з 29,25 до 36,6. А за тиждень потому приголомшив забороною демонструвати курс валют на вуличних табло. Так в регуляторі вирішили боротися зі спекулянтами. Які накрутили долар подекуди дот 43-х.

Олег Пендзин, економічний експерт:

Певні фінансові компанії - певні ділки, на мій погляд, захотіли зняти інфляційний ажіотаж, валютний ажіотаж і тоді коли курс підскочив до 43 , то з моєї точки зору, це був 100% гарантії "спекулятивною" політикою.

А ще заборона, на думку НБУ, мала справити заспокійливий ефект на населення.

Ілля Несходовський, економічний експерт:

Коли людина бачить обмінний курс і відповідно бачить, що він зростає, це спонукає людей прийняти рішення, щоби купити собі додаткову валюту, якщо є вільна гривня.

Водночас на банки табу регулятора не розповсюджується. Фінустанови як і раніше можуть користуватися табло. І ще цікавий факт. Курс долара кілька тижнів тому практично зрівнявся з євро. Раніше ми такого не бачили. Експерти ж пояснюють, справа у війні, яка відбувається по суті в Європі.

Олег Пендзин, економічний експерт:

З євро активно почали тікати інвестори. Інвестор сьогодні витягає гроші з євро і вкладає його в долари. Тобто що відбувається? Відбувається збільшення попиту на долари і зменшення попиту на євро. Що євро робить? Євро просідає.

Ну і те, що найбільше зараз хвилює людей - як валютні гойдалки вплинуть на підвищення цін?

Ціни дійсно напряму залежать від курсу долара. Бо імпортні продукти, паливо, медикаменти, побудову техніку, одяг, добрива для сільського господарства - Україна закуповує за валюту. І щойно курс стрибає - зміни бачимо на цінниках.

Ілля Несходовський, економічний експерт:

Тобто коли зріс офіційний курс, коли були залишки, то вони ще продавалися за старими цінами. Інші продавці - вони провели переоцінку і відповідно у них на різний відсоток але ціна їхніх товарів, імпортних товарів, вона збільшилася від 10-15%.

Олег Пендзин, економічний експерт:

Ми завозимо по імпорту тільки рибу і екзотичні фрукти - все остальне ми їмо те, що вироблено всередині країни. Тому це підняття курсу на наш ринок продовольчий не сильно відігралося.

Єдине, що поки стримує ціни - це низька купівельна спроможність українців. А от щодо прогнозів курсу, то експерти одностайні. Все залежатиме від ситуації на фронті. Якщо вона буде більш менш стабільною, то і курс долара триматиметься в межах 40 гривень. Укріпленню гривні також посприяє фінансова допомога від наших міжнародних партнерів, яка має надійти вже восени.