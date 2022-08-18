Яворівські дерев'яна іграшка та пиріг можуть потрапити до спадщини ЮНЕСКО [ Редагувати ]
Яворівська дерев'яна іграшка та яворівський пиріг із картоплею та гречкою увійшли до переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України. А невдовзі можуть потрапити й до культурної спадщини ЮНЕСКО. У чому секрет дерев'яних забавок та, здавалось би буденної страви, яку, однак печуть на усі можливі свята - намагалася збагнути Вікторія Балицька.
Взяти покрутити й вже веселіше стало, від самого звуку. Чи десь з кимось цей подурачитися.
Для дітей та дорослих, дерев'яні, розмальовані трьома кольорами, прості, наївні та дуже щирі - це знамениті яворівські іграшки.
Леся Більська, директорка етнографічного музею Новояворівська:
Пташечка яворівська, яка махає крильцями і їде, вітрячок, тарахкальце, і калатало, яким забавляються і діти, і дорослі.
І це ще не весь перелік. Іграшки виготовляли 500 років тому і подовжують майструвати зараз - із м'якого дерева - липи.
У кожну іграшку майстри вкладають часточку себе, тому працювати сідають у гарному настрої. Та й сама робота - то своєрідна медитація, говорить Андрій Рось.
Андрій Рось, майстер іграшки:
Переважно ручний інструмент, і все, в спокої без шуму працюєш собі.
Тетяна розмальовує готові дерев'яні заготівлі традиційними для яворівської іграшки кольорами: жовтим, зеленим та червоним. Оздоблює пташку вербівкою.
Тетяна Юр, краєзнавиця:
Вербівка складається, може малюватися одним кольором, або бути комбінована, двома кольорами зеленим і червоним. Для такої деталізації дуже красиво коли ми додаємо білий колір, але білим кольором малюємо тільки цятки. Цятки ми малюємо 2-м боком пензлика, це може бути око пташки.
Яворівськими іграшками можна забавляти дітей, просто милуватися або ж вправлятися у спритності.
Таня намагається, щоб шарик попав у лунку, але ставить пальцями.
Ну якщо чесно не просто її зловити. В дірку. Ось таким чином треба намагатись попасти сюди. В мене наразі не зовсім вийшло. - Але ви попали. - Я схитрувала (сміється).
Вікторія Балицька, кореспондентка:
А ось цей акробат, кажуть, дуже добре заспокоює нервову систему. Але, звісно, якщо все виходить, бо може мати й зворотний ефект.
Набавившись іграшками, їдемо в село Коти, де печуть традиційний яворівський пиріг. Цій страві вже двісті років, розповідає місцева краєзнавиця Наталя.
Наталя Пелиньо, краєзнавець села Коти:
Наші прабабусі посипали деку конопляним насінням. І коли він випікається ішов вже від спеченого особливий аромат, який заповнював цілу хату. І всі збігалися, як мурахи на цукор, аби скоріше з'їсти того шматок гарячого пирога.
У селі не знайдеться хати, де б господиня не вміла приготувати яворівський пиріг.
Доброго дня. - Доброго дня, заходьте, будь ласка.
Картопляно-гречаний пиріг для нас спече Тетяна, - за рецептом, що не суперечить законодавству України - без коноплі, яку використовували пращури. Починає зі звичайного тіста.
Тетяна Луник, майстриня пирога:
Мука, яйця, молоко, цукор, сіль, олія і трошки дріжджів.
Тетяна пече пиріг вже 25 років щонеділі. Поки замішує тісто - розповідає бувальщини. Каже, колись дівчатам, які не вміли пекти пирога, було важкувато вийти заміж. А невісток випробовували приготуванням саме цієї страви. Адже на Яворівщині вона найпопулярніша.
І жодне свято не обходиться без Яворівського пирога.
Картопляно-гречана начинка - і є сутністю та особливістю яворівського пирога. Це доступно, дешево і смачно. До вареної картоплі Тетяна додає запарену окропом гречку.
Ну можна і сирі крупи, щоб перебрати, щоб були чистенькі. Перебрати можна, але тоді скоро на гарячу картоплю. Щоб вони запарилися.
На розкачане тісто Тетяна викладає товстий шар начинки й загортає її. Коли пиріг у братванці, кулінарка змащує його яйцем та проколює виделкою - після цього можна ставити у духовку. За годину яворівський шедевр готовий.
Наш пиріг готовий, будемо його смакувати.
Та яворівський пиріг рідко подають до столу без інших страв. Його їдять будь з чим - замість хліба.
Український червоний борщик смачний.
Вікторія Балицька, кореспондентка:
Яворівський пиріг - це не просто страва, це завжди привід для ритуалу єдності. Коли пиріг готовий - за столом збираються усі, хто є у домі, для душевного спілкування. Смачного.
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