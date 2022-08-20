Motorola представила смартфон Edge (відео) [ Редагувати ]
Компанія Motorola представила новий смартфон Edge (2022), який став першим у світі на чипі Dimensity 1050 від MediaTek.
У Motorola Edge процесор Dimensity 1050 поєднується з 6 Гб або 8 Гб оперативної та 128 Гб або 256 Гб вбудованої пам'яті.
Смартфон отримав 6,6-дюймовий OLED-дисплей роздільною здатністю Full HD+ (1080-2400 пікселів) з частотою оновлення 144 Гц і підтримкою технології HDR10+.
Батарея на 5000 мА год працює зі швидкою зарядкою TurboPower потужністю 30 Вт.
Edge (2022) має фронтальну камеру (32 Мп) і основний блок, який включає об'єктив (50 Мп) з оптичною стабілізацією, ширококутний об'єктив (13 Мп) і датчик глибини (2 Мп). Смартфон має 3,5-мм аудіовихід та NFC-модуль, а також захищений від пилу та вологи корпус за стандартом IP52.
У продаж Motorola Edge надійде з операційною системою Android 12. Вартість новинки становитиме $500 на старті продажів і $600 після закінчення промоперіоду.
Нагадаємо, що у липні Motorola представила смартфон Moto G32.
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Motorola Moto G32 отримала чіп Snapdragon 680 від Qualcomm, який поєднується з 4 Гб або 6 Гб оперативної та 64 Гб або 128 Гб вбудованої пам'яті. Смартфон з 6,5-дюймовим LCD-екраном роздільною здатністю Full HD+ (2400x1080 пікселів) та частотою оновлення 90 Гц має батарею на 5000 мА•год, що підтримує швидку зарядку 30 Вт.
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