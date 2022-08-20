Компанія Motorola представила новий смартфон Edge (2022), який став першим у світі на чипі Dimensity 1050 від MediaTek.

У Motorola Edge процесор Dimensity 1050 поєднується з 6 Гб або 8 Гб оперативної та 128 Гб або 256 Гб вбудованої пам'яті.

Смартфон отримав 6,6-дюймовий OLED-дисплей роздільною здатністю Full HD+ (1080-2400 пікселів) з частотою оновлення 144 Гц і підтримкою технології HDR10+.

Батарея на 5000 мА год працює зі швидкою зарядкою TurboPower потужністю 30 Вт.

Edge (2022) має фронтальну камеру (32 Мп) і основний блок, який включає об'єктив (50 Мп) з оптичною стабілізацією, ширококутний об'єктив (13 Мп) і датчик глибини (2 Мп). Смартфон має 3,5-мм аудіовихід та NFC-модуль, а також захищений від пилу та вологи корпус за стандартом IP52.

У продаж Motorola Edge надійде з операційною системою Android 12. Вартість новинки становитиме $500 на старті продажів і $600 після закінчення промоперіоду.

Нагадаємо, що у липні Motorola представила смартфон Moto G32.