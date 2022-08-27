На День Незалежності в Україні було голосно. Країна-терористка привітала майже 200 сиренами, безліччю ракет та десятками жертв та поранених. Але були міста, як, наприклад, Залізний Порт, де панувала тиша, "мертва тиша". Втім, як і все літо. Хоча минулими роками на свята сюди приїжджали відпочити та відсвяткувати десятки тисяч українців. На відео, опублікованому в соцмережах, ми бачимо зовсім інший Залізний Порт – безлюдне місто-примару. Саме таким лише за кілька місяців зробили його окупанти, пише незалежний медіа-проект "Залізний Порт". Про це повідомляють Подробиці.

Ні людей, ні ворогів

Залізний Порт знаходиться на березі Чорного моря у Скадовському районі Херсонської області. Після окупації росією Криму місто набуло великої популярності серед відпочиваючих, перетворившись із посереднього курорту на респектабельне і навіть модне місце відпочинку. Тут швидко набудували сучасних готелів та баз відпочинок з басейнами та дитячими майданчиками, у 2019 році відкрили великий аквапарк мережі "Акваленд", упорядкували пляжі, реконструювали набережну, зробивши її улюбленим місцем прогулянок. Але не лише комфортом приваблювало місто туристів. Насамперед манило саме море - Чорне, а значить, зі значно меншою кількістю медуз, що псували відпочинок на Азовському, а ще - з бірюзовою водою та пляжами з білим піском. При цьому за цінами відпустка в Залізному Порту була досить демократичною.

Окупанти зайшли до міста на початку березня, обіцяючи місцевим жителям золоті гори та нашестя туристів із захоплених населених пунктів. Літо-2022 вперше за майже сторічну історію курорту стало не просто провальним. Це був «мертвий» курортний сезон, який тепер зягрожує городянам голодною зимою.

Втрачений сезон

Поодинокі відпочиваючі, яких можна було зустріти у Залізному Порту протягом літа, приїжджали з Херсона, Каховки, Нової Каховки, тікаючи подалі від лінії фронту. Все, що люди могли собі дозволити – вихідні на березі Чорного моря, бо на повноцінну відпустку ні в кого немає грошей. З Херсона до Голої Пристані навіть курсував пароплав, який, за словами місцевих, незважаючи на дешевий 50-гривневий квиток, майже завжди ходив порожнім. А далі треба було пересідати на автобус до Залізного Порту і їхати ще не одну годину. Загалом дорога з Херсона на курорт займає зараз понад 5 годин, хоча відстань між містами менше 100 км.

З готелів у Залізному Порті відкрилися одиниці. Відомо, що працює комплекс відпочинку Bliss, де номер коштує від 900 грн., та невеликий готель Bossa Inn, куди запрошують за 500 грн. У приватному секторі готові оселити і за 100 грн з людини. Було б тільки когось.

Щодо інфраструктури, то, як можна побачити на відео, на День Незалежності на набережній працювало єдине кафе з вуличною їжею. Завдяки окупантам у Залізному Порту не залишилося не лише туристів, а й місцевого бізнесу. Про кав'ярні, ресторани, пляжні розваги, атракціони, аквапарки, дискотеки навіть не йдеться. Все зачинено та заколочено. Працюють лише магазини та аптеки у центрі міста, де можна придбати найнеобхідніше. Розрахунок як у гривні, так і у російських рублях. Ціни драконівські.

Кількість запитів на відпочинок в окупації через служби онлайн-бронювання також впала в сотні разів:

"Хоч зараз ми не приймаємо заявки на бронювання номерів на окупованих курортах, але телефони, меседжери та форми онлайн-бронювання на сайтах включені, тому є можливість побічно оцінити попит на морський відпочинок в окупації. Так, якщо раніше у липні ми щодня приймали близько 200-800 звернень на добу, то зараз кількість звернень перебуває в межах 2-3 заявок на день, які знову ж таки доводиться відхиляти. Тому можна констатувати, що, як мінімум, попит на онлайн-бронювання впав у сотні разів. А якщо керуватися інформацією, що надходить із зони окупації, то ймовірно, на місці ситуація приблизно така сама», - прокоментував ситуацію з попитом на відпочинок в окупації представник служби "Море 24" Олександр Мостовий.

Таким чином можна констатувати факт, що літній сезон-2022 на окупованих територіях, включаючи Залізний Порт, повністю провалився.

І єдине, що тішить – тут не стріляють. Є надія, що Залізний Порт залишиться цілим і неушкодженим до звільнення і вже наступного року зможе надолужити втрачене.

Чого не можна сказати про курорти Чорноморського узбережжя в Одеській та Миколаївській областях, де росія спіймала облизня, і тепер жорстоко мститься. Особливо страждає Затока на Одещині. Окупанти тероризують селище ракетами з моря і літаків, стираючи з землі цілі вулиці, численні бази відпочинку, прибережні кафе, дачні будиночки.

Не краща ситуація і в Очакові та Коблево Миколаївської області. Очаков перебуває під постійним артилерійським обстрілом із початку квітня. Там загинули десятки людей, сильно зруйновано інфраструктуру. Серце українського виноробства – селище Коблево – росіяни намагаються дістати ракетами, а на пляжах детонують та підриваються ворожі міни. Нещодавно це призвело до загибелі двох людей.