Лікарі назвали сім ознак швидких проблем зі здоров'ям [ Редагувати ]
Такі ознаки, як стрімка зміни ваги, можуть означати наявність серйозних проблем зі здоров'ям. Про це попереджають лікарі-терапевти.
Швидке схуднення може сигналізувати про туберкульоз, онкологічне захворювання або тиреотоксикоз, тому вимагає термінового звернення до лікаря. При втраті апетиту та почутті нудоти, що означає системну інтоксикацію, лікарі також рекомендують пройти обстеження.
Швидкий набір ваги призводить до всіх хвороб, які виникають через надмірне харчування, що також є небезпечним для здоров'я.
Надмірна вага та постійна спрага можуть бути ознаками цукрового діабету. Швидкий набір ваги в поєднанні з онімінням ніг у курця може означати хронічне звуження артерій, а з раптовою зміною поведінки або втратою свідомості - розсіяний склероз або пухлину головного мозку.
Необхідно зробити УЗД артерій кінцівок, тому що це може говорити про таке грізне захворювання у курців, як облітеруючий ендартеріїт. Йдеться про хронічне звуження артерій на тлі постійного куріння.
Нагадаємо, що дієтологи назвали "абсолютно шкідливий" продукт, який викликає ожиріння, діабет і навіть рак.
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