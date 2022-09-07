У Харкові після півночі знову прогриміли вибухи, зафіксовано "прильоти". Про це повідомив голова обласної військової адміністраціх Олег Синєгубов. В одному із районів Харкова є пошкодження інфраструктури, в іншому - горять кілька авто та виробнича будівля.

Напередодні рашисти завдали два ракетних удари по середмістю Харкова. Одна з ракет поцілила просто в житлову багатоповерхівку. На щастя, загиблих немає - майже всі люди звідти виїхали, адже будинок обстріюють не вперше. З-під завалів рятувальники евакуювали 2-х жінок і чоловіка. Про перші хвилини після обстрілу - розкажуть наші кореспонденти.

Вибух у центрі Харкова пролунав приблизно о 9 ранку. Російська ракета поцілила в дах будинку і пробила будівлю аж до підвалу. Увесь під'їзд перетворився на руїни. Спалахнула пожежа. Рятувальникам вдалося вивести з будівлі трьох людей.

Олег Синєгубов, голова Харківської обласної військової адміністрації:

Підрозділи ДСНС евакуювали попередньо кілька людей. У них легкі травми, їх доставили до медичних закладів. Далі триває розбір завалів. Оскільки це все ж таки житловий будинок. Тому не виключаємо того, що під завалами ще знаходяться люди.

Цю стареньку жінку рятувальники винесли буквально на руках. Її донька розповідає, мама лежала між опорних стін, завдяки їм і вціліла.

Ніна, мешканка зруйнованого будинку:

Её вытащили. Мама лежачая. Её вытащили. Когда я приехала, мама была уже на улице, скорая, и медики оказывали помощь. Без ранений, абсолютно целая. Мама лежала среди несущих стен. С ней всё хорошо. С собакой тоже. Она охраняла маму и лежала рядом.

Пані Оксана під час ракетного удару була з сином вдома, в квартирі на 4-му поверсі.

Оксана Кушнарьова, мешканка зруйнованого будинку:

Взрыв, сотрясение дома было большое. Ребенка по спине осколками плитки ударило. Мне на голову обрушение потолка произошло. И сразу задымление пошло сильное. Мы хотели выбраться, дверь нашу заклинило. Ее выворотило. Маленький проем остался.

Та жінці вдалося вибратися, та ще й винести з собою домашнього улюбленця - морську свинку на прізвисько Іриска. Каже, з будинку практично всі вже виїхали.

Оксана Кушнарьова, мешканка зруйнованого будинку:

Я с сыном взрослым была. В той части полностью эвакуировались все мешканци. А в нашей только 3 человека, они всегда прятались в подвале, но на данный момент они отсутствовали. Глухонемая женщина была на 1 этаже.

Жінкам рятувальники виносять речі із задимлених квартир. Сумка і невеличка валіза. В один момент у них не лишилося ані дому, ані речей.

Моральная травма, конечно, очень большая. Что можно сказать, лишились водночасье всего.

Вибухотехніки встановили, що по будинку росіяни вдарили ракетами С-300.

Олег Синєгубов, голова Харківської обласної військової адміністрації:

Ударів було два. Один, тобто попередньо цей житловий будинок, і вже так само попередньо це житлова інфраструктура м. Харкова, так само центральна частина.

Троє врятованих харків'ян з цього будинку, потребують медичної допомоги. Люди в шоковому стані. За словами харківського міського голови, всім, хто втратив житло, нададуть кімнати в гуртожитках.