Тікала і від війни, і від хвороби: як переселенці з Харкова облаштувались у Брюсселі? [ Редагувати ]
Більше сотні дорослих пацієнтів та майже з півтисячі онкохворих дітей виїхали на лікування до країн ЄС за програмою медичної евакуації від МОЗу та Єврокомісії.
Як працюють ці програми і яким чином українці знаходять порятунок не лише від війни, а й від хвороб? Розкаже Олена Абрамович.
До харківʼянки Світлани ми навідуємось у Брюсселі.
Добрий вечер, проходите!
Простора квартира фактично у центрі міста.
Это мы тут живем уже шестой месяц.
З чоловіком і сином Світлану тут прихистили бельгійці. На початку березня жінка виїхала з Харкова, втікаючи і від війни, і від хвороби. Їй потрібна була термінова хіміотерапія.
Світлана Булко, харківʼянка:
Мне нужно было пройти еще две химиотерапии, операция, затем лучевую. То есть это буквально месяцев семь заняло. Нам сказали здесь можно находиться, пожить. Сказали - наш дом - ваш дом.
Виїхати з України допомогли волонтери.
Я не знала, куда мы едем, что нас ждет и как все сложится...
Дорога була складною не лише через невизначеність. Давався в знаки й стан здоровʼя Світлани, і натовпи людей на кордонах.
Світлана Булко, харківʼянка:
Ой, дорога была очень трудной. Мы ехали как раз в первые дни. Это было очень много людей - выезжало. Кто на машинах, кто на поездах, кто на автобусах.
У Бельгії теж допомогли волонтери. І сімʼю, яка прихистила, знайшли, і в лікарні домовилися щодо хіміотерапії, а потім і операції. Зі статусом тимчасового захисту, який ЄС надав українцям, Світлана лікувалася безкоштовно.
Світлана Булко, харківʼянка:
Я очень удивилась условиям, в которых я тут находилась в больнице. Очень хорошие условия, комфортабельные палаты, хорошее отношение. Первый раз у меня такое состояние, когда я из больницы выходила с хорошим настроением.
Зараз Світлана на реабілітації. Усім, хто потребує лікування, радить не боятися їхати за кордон. До того ж тепер із цим допомагає і держава. Міністерство охорони здоровʼя разом з Європейською комісією у квітні започаткували програму з медичної евакуації. Діє вона не лише для онкохворих.
Арман Качарян, керівник експертної групи з питань інновацій МОЗ:
Це травми внаслідок військової агресії, тобто внаслідок бойових дій, це опіки, це онкологічні захворювання, як дітей, так і дорослих. І це рідкісні захворювання дітей.
За програмою медичної евакуації на лікування до ЄС уже відправили понад сотню українців. А також 450 онкохворих дітей до Польщі. Скористатися нею просто, запевняють у МОЗ.
Арман Качарян, керівник експертної групи з питань інновацій МОЗ:
Їм потрібно звернутися до свого лікаря - хоча б до сімейного. І запитати про таку програму. І він подає цю інформацію до міністерства охорони здоровʼя. Пацієнт має лише дати згоду на обробку персональних даних і згоду на лікування за кордоном.
Далі дані пацієнта надходять до загальної платформи, до якої мають доступ клініки європейських країн. І вони уже самі обирають, кому з хворих зможуть допомогти. За словами пацієнтських організацій, усе тепер працює швидко і злагоджено.
Вікторія Романюк, Співзасновниця Го "Афіна. Жінки проти раку":
Серед наших пацієнтів, з якими ми на звʼязочку, є багато людей, які виїхали самостійно. І зараз все більше людей мають можливість виїхати з допомогою медевакуації через міністерство. Досить швидко це відбувається, в декого це займає декілька днів, в декого декілька тижнів - розгляд самих документів міністерством.
Медевакуація дозволяє фактично отримати безкоштовний трансфер з дому до лікарні у європейській країні. І, звісно, лікування. Організувати побут допомагають уже волонтери.
Світлана Булко, харківʼянка:
Бояться не надо ничего - мир не без добрых людей и все помогают, все понимают насколько это не просто и сложно.
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Дотепер тут такого не проводили, а пацієнти мусили їхати до столиці. Та віднедавна сюди переїхали спеціалісти з Харкова.
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