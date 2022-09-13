У період з 5 по 11 вересня в Україні захворіли на коронавірус 23 864 громадян, серед яких - 3 706 дітей та 551 медичний працівник. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Також за минулий тиждень:

госпіталізовано - 4734 осіб,

летальних випадків - 70,

одужало - 11 824 особи.

За минулий тиждень 81 037 українців вакцинувалися проти COVID-19. 33,3% отримали перші дози, 8% - другі дози, 56,5% - перші бустерні дози, 2,2% - другі бустерні дози.

Загалом з початку пандемії 16 065 538 українців отримали щеплення від коронавірусу.

Перелік пунктів вакцинації тут.

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