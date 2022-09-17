Армія собак-саперів. Так, ви не очулися. Саме армія чотирилапих зараз по всій країні допомагає рятувальникам розміновувати території та шукати під завалами людей. І всім цим песикам реклама зайвою не буде. Країна має знати своїх героїв. Хай це і тварини. Юлія Зайцева завітала до Роменського кінологічного центру.

Досвідчений бельгійській вівчарик вправно пробігає ділянку та без вагань лягає на землю. Тепер він зійде з місця лише за командою інструктора.

А це вже в реальних, а не навчальних умовах вівчарка Тай раптово насторожився і завмер. Він тривалий час обстежує будинок на околиці Тростянця. Майже місяць у приміщенні жили рашисти, а поруч розташували стоянку військової техніки.

Роман Помазан, керівник частини Міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС України:

Вони захопили панівну висоту, і обстрілювали звідси місто Охтирка і місто Тростянець, тут танковий підрозділ був, тут було близько 20 танків, склад боєприпасів був.

Окупанти поводилися цинічно: просто посеред вулиць розстрілювали людей, катували цивільних, мародерили. При цьому панічно боялись і заміновували все навкруги.

Під уламками, на які вказав пес, працівники ДСНС знайшли гранату. Загалом на цій території собака допоміг відшукати з десяток боєприпасів. На рахунку кожного службового пса з кінологічного центру - сотні вибухових пристроїв.

Офіційно він Лорд, але для кінолога - просто Гоша. І хоч як інструктор не впевнений у знаннях свого чотирилапого помічника, щоразу переживає.

Кінологічний центр у Ромнах розпочав прцювати в 2012 році з виховання 2 собак. Зараз їх майже 30, і різних порід.

Дмитро Кудашкін, керівник навчального кінологічного центру ДСНС України:

Є собаки, які знаходяться на бойовому чергуванні, тобто вони кожен день готові виїхати на виїзд, є собаки, які відправлялись у відрядження на достатньо великий час, тобто вони місяць знаходились там, тому що об'єм роботи був дуже великий.

Їх навчають шукати наркотики, зброю, перевіряти залізничні колії, рятувати людей з-під завалів.

Кінологи кажуть, собака просто орієнтується на запах людини - будь-якої. Звісно, на тренувальному полігоні, де б не сховалась людина, пес знаходить її миттєво. А чи так просто зорієнтуватися на незнайомій території, в лісі?

Спробую сховатись і я. Чи знайде мене пес?

Аж тремтить від бажання працювати непосидючий 6-річний Курцхаар.

Тож, уперед, Джонатане.

Службовий собака став незамінним помічником для вибухотехніків з початку військових дій в Україні. Бельгійська вівчарка Олівер на службі вже п'ятий рік, раніше працював на Донбасі.

Він ховається від камер, тому що не любе камер, він така особа ..не публічна. - А працювати любе? - Працювати він дуже любе.

Ми застали його за роботою узруйнованому кадетському корпусі у Сумах. Сюди поцілила авіабомба.

Роман Притичко, кінолог Міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС України:

По кількості я вам сказати не можу, бо счета я не вів, але залучались ми довольно таки часто і знаходили і в транспорті, і в багажах, і в будинках знаходили.

Роменські кінологи діляться секретом успішного тренування чотирилапих.

Олег Божко, інструктор службового собаківництва, сапер:

З собакой живеш, з собакой 24 на 7, ми з ними розмовляєм одной мовою, граєшся з нею, шось од неї даже не требуєш, вона тобі підказує, ти це підкріпляєш. Собака шукає всегда гру, то треба робити, щоб це було їй просто цікаво. Вона всігда шукає гру. Давай пограємся.

Роботи у саперів багато. За підрахунками ДСНСівців, для розмінування країни потрібні десятки років. На допомогу українським кінологам приїхали закордонні - з уже навченими собаками та власною методикою, що розрахована на 16 тижнів тренувань.

Маріус Боза, волонтер з Південної Африки:

Зараз я приїхав до України допомагати саме з такими собаками рятувати людей. Це дуже швидкий метод. Цим способом можна швидко розмінувати територію, допомогти людям. Собаки вже працювали в багатьох країнах: Афганістан, Ірак, Африка, Мозамбік, Сомалі… в усьому світі.

З початком деокупації Сумщини в березні стало зрозуміло, що величезні території забруднені залишками вибухівки та нерозірваними снарядами. Насамперед перед кінологами постало завдання перевірити аграрні землі, щоб устигнути розпочати посівну.

Дмитро Кудашкін, керівник навчального кінологічного центру ДСНС України:

Вони обшукують ділянки місцевості різноманітні, це можуть бути ділянки з різним грунтом, з різною висотою трави, це можуть бути якісь лісисті території, можуть бути різноманітні, але собака дає можливість проводити розмінування більш швидко. Звісно вони повинні працювати в тандемі з піротехніками, тобто це комплексна робота, але це дає дуже великий результат.

Тепер у кінологічному центрі розвивають цей напрям з любителями багато бігати.

Роман Хоменко, кінолог Міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС України:

Вони енергійні, так як мисливські собаки, у них дуже велика витримка, і в природі дуже вони…нам допомагають, великі території оббігують. Ми з ним місяців 2 находимо спільну мову, а тоді вже потроху начинаєм працювать.

Невгамовний і трохи неслухняний спанієль Сержант поспішає на навчання.

Роман Хоменко, кінолог Міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС України:

Він молодий, молода собака, но думаю, ісправимся, да , Серьож? Нам його привезли собаку по допомоге з-за кордону і ми питаємся працювать, ви ж бачите, ще молода, ребята вже працюють на відстані контролірують.

І незабаром грайливий Сержант складе конкуренцію серйозному Патрону.