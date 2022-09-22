Ранок минулого дня у рф почався не з кави

Від Калінінграда до Чукотки, від столиці культурної до столиці фактичної. На російських болотах піднялося нечуване завивання після оголошення путіним "часткової мобілізації". Повістки вже вручають.

У російському сегменті соцмереж паніка. Виїжджати вже пізно, хоча дехто намагається прорватися до Фінляндії та Грузії. А неявка до воєнкомату - стаття. Деякі чоловіки навіть обговорюють, як собі можна завдати каліцтва, щоб відкосити від участі у так званій "воєнній спецоперації" в Україні.

А правозахисники підіймають росіян на протести. На приборкання мітингувальників відрядили загони поліції, відомо про понад 1300 затриманих у різних містах. Чоловікам, що вийшли на акції, повістки вручали навіть в автозаках. Далі продовжить Марина Біленька.

Ранок минулого дня у рф почався не з кави. А з промови путіна. Як і очікувалося - він оголосив про негайний початок часткової мобілізації.

Призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах Вооруженных Сил, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.

Вже за кілька годин після цього в усіх російських містах почалося полювання на чоловіків. Ось такі відео ширяться телеграм-каналами.

Менты вон уже молодежь на улице останавливают, я вообще ору.

Парки, вулиці, метро, вокзали, крамнички й ТЦ, - зупиняють усюди. І немає значення: чоловік на своїх двох чи за кермом автомобіля.

У телеграмі створюють канали під назвою "де роздають повістки" і назва міста. Московський паблік, до прикладу, щохвилини оновлює дані про облави.

Щойно приїхав у Москву на "Ярославський вокзал" з Воркути, біля кожного вагона по одному у формі, боюсь виходити.

У цих же пабліках повідомляють про початок мобілізації серед студентів МДУ. Ходять воєнкоми вже і по гуртожитках.

Мережею шириться ось це глузливе відео уклоніста.

Юзери часткову мобілізацію обізвали "могилізацією". Чоловіче населення рф розуміє, що врешті-решт їх відправлять воювати в Україну. А от повернення з нашої землі додому - окупантам ніхто не гарантує.

Ми майже нічого не вміємо. Я автомат тримав лише на чергуваннях, а стріляв тільки п'ять разів. У мене сім'я, дружина та дві дитини. Я взагалі не маю йти на війну в нормальний час. А начальство каже: "Зараз мобілізація, треба". Тим паче, якщо не підеш, посадять на 15 років…

Уникнути мобілізації, а то й тюремного строку - допомагають компанії з ведення справ призовників. Запустили розіграш так званих "білих квитків".

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Та хто не хоче покладатися на удачу - бере справу до своїх рук. Буквально. За даними аналітики "Гугл Трендс", яка відстежує популярність запитів пошукової системи "Гугл", за останні 7 днів у рф різко набув популярності запит "як зламати руку". При чому найчастіше таке питання надходить від юзерів у петербурзі, москві, столичному регіоні, а також у краснодарському краї.

А ще у рунеті з'являються оголошення з пропозицією зламати руку не боляче - лише за півтори тисячі рублів. Для справжніх відчайдухів опублікували інструкцію - як самому собі руку відрізати.

Кладеш руку в холодильник, після "відкосу" несеш до лікарні й просиш пришити. У місці відрізу судинно-нервовий пучок просто влаштований, тому легко пришити назад. 100% гарантія ухилення.

А все тому, що тікати запізно. Росіяни розкупили квитки на найближчі прямі рейси з москви до Туреччини, Азербайджану, Вірменії та інших сусідніх безвізових країн. Про це свідчать дані авіакомпаній і сайти квиткових агрегаторів.

А от повідомлення про те, що нібито російська залізниця та "Аерофлот" запроваджують обмеження на продаж квитків на тлі часткової мобілізації - не підтвердилася.

При цьому, залишати рф уже заборонено тим, хто потрапив у першу хвилю часткової мобілізації. Це рядові, сержанти, прапорщики й мічмани до 35 років, а також молодші й старші офіцери, майори, капітани, підполковники й полковники 45-65-ти років. У російських жінок - паніка.

Мы просто сидим и рассуждаем. Резервисты это все те, кто отслужил армию? Это они все получается резервисты? Если ты не явишься, значит они тебя запишут в уклонисты. А уклонисты - это статья, это "уголовка". Но вова же и из "уголовки" вызывает людей на войну. То есть тут у тебя выхода нет. Либо ты из дома идешь на войну, собственными ногами, либо тебя посадят в тюрьму и из тюрьмы потом нах*й все равно отправят воевать.

Воювати не хоче ніхто - про це свідчать численні коментарі росіян у соцмережах.

Підемо мобілізуватися тільки після того, як вся Держдума на чолі з володіним підуть на передову. Інакше ви не отримаєте наших дітей, братів, чоловіків.

От тільки російські депутати й сенатори не підлягають мобілізації відповідно до закону про мобілізаційну підготовку. Навряд чи в Україну відправлять і їхніх дітей.

Усього за кілька годин після оголошення путіна - на сайті "чейндж крапка орг" десятки тисяч росіян підписали петицію проти мобілізації.

Ми, громадяни росії, жінки та чоловіки, виступаємо проти загальної та часткової мобілізації. Законних підстав, зважених та аргументованих причин для її оголошення президент володимир путін не має і не може мати. У поточній ситуації невизначеності ми не готові наражати на моральну чи фізичну небезпеку братів, синів, чоловіків, батьків і дідів нашої країни.

Вперше від початку війни - росіяни збираються і на акції непокори. Проти так званої "могилізації" закликали громадян виходити на вулиці своїх міст - активісти руху "Весна". У переліку учасників - близько 25 населених пунктів.

Війна більше не десь там - вона прийшла в нашу країну, наші оселі, по наших рідних. І вони повинні гинути, щоб виправити помилки путінського режиму, який кинув росію у жахливу бійню, ізоляцію та злидні.

Прокуратура москви заборонила людям виходити на мітинг проти війни та мобілізації. Утім вони таки відбулись, хоч і не велелюдні. Перші акції протесту, зокрема й поодинокі пікети, пройшли у Сибіру та на далекому сході. На мітинги вийшли жителі Улан-Уде, Томська, Єкатеринбурга.

В останньому зо два десятки людей знімали на телефони, як дівчина намагається відбити хлопця, якого затримують силовики.

У Санкт-Петербурзі кілька десятків людей зібралися біля Ісаакіївського собору.

Правоохоронці оточили протестувальників, почали бити їх кийками та затримувати.

А так акція непокори проходила у москві.

Розігнати натовп силовикам вдалося усього за півтори години. Опісля - вулицю старий арбат знову відкрили для перехожих. За даними незалежного правозахисного медіапроекту "овд-інфо", 21-го вересня на протестах у рф затримали щонайменше шість сотень людей.

На деяких фото та відео, опублікованих в мережі, видно, що є і постраждалі. Утім їхня точна кількість наразі невідома.