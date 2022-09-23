Втрати ЗСУ у війні: у Міноборони зробили заяву [ Редагувати ]
Заступника міністра оборони Ганна Маляр заявила про те, що втрати Збройних сил України у війні проти росії становлять понад 9 тисяч людей. Проте Міноборони поки що не може назвати точну цифру через неможливість підрахунку загиблих бійців у Маріуполі. Про це вона сказала в інтерв'ю Youtube-каналу "ISLND TV".
За її словами, втрати України у війні значно менші, ніж у ворога, і це показник майстерності ЗСУ.
Це не сотні тисяч. Слава Богу, що це не сотні тисяч. Озвучувалася цифра близько 9 тисяч кілька тижнів тому. Безумовно, у нас є Маріуполь, де ми до кінця не знаємо кількість загиблих. Це тисячі, але це точно не сотні тисяч... Якщо у них більше 50 тисяч, а у нас ми називаємо близько 9 тисяч, ну трошки зараз уже більше.
При цьому вона наголосила, що йдеться виключно про військових, оскільки підрахунком кількості загиблих цивільних займається інше відомство.
по темі
Литва передасть Україні дрони-камікадзе Warmate, які були закуплені в рамках ініціативи компанії "Legion Of Boom"
Станом на понеділок, 19 вересня, окупанти продовжують спроби наступу на Бахмутському напрямі Донецької області
За неділю, 18 вересня, Збройні сили України ліквідували ще 170 російських окупантів
На півдні Збройні сили України протягом бойового дня завдали 11 авіаційних ударів по ворогові та виконали 200 вогневих завдань
Українські захисники знищили ще одне місце зосередження російських військ у Луганській області