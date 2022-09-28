Багатодітні сім'ї, вимушені переселенці та люди, чиє житло зруйнували внаслідок бойових дій, стануть учасниками програми тимчасового соціального житла. Про це заявив міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов, повідомляє сайт Мінрегіону.

Уряд напрацьовує різні механізми вирішення житлової проблеми українців, яких агресор позбавив даху над головою. Один з них - надання житла для тимчасового проживання. Сьогодні в Сумах дев'ять сімей отримали соціальне житло. Ще дві родини поселяться в Ромнах.

Він зазначив, що найближчим часом соціальне житло отримають родини у Чернігові, Житомирській та Київській областях.

Наразі придбано 60 квартир для тимчасового розміщення громадян Житомирської, Київської, Чернігівської та Сумської областей.

Квартири за цією програмою надаються громадянам "під ключ": з ремонтом, меблями та побутовою технікою.

Побутову техніку, спальні приладдя та посуд для сімей придбало та надало Товариство Червоного Хреста України, зазначили у відомстві.