На Харківщині знайшли тіла двох закатованих чоловіків [ Редагувати ]
У смт Козача Лопань Харківської області 13 жовтня прокурори виявили тіла двох чоловіків зі слідами насильницької смерті. Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.
Правоохоронці знайшли тіла двох загиблих в одній могилі на цвинтарі. За попередньою версією слідства, чоловіків утримували російські військові під час окупації населеного пункту. На їх тілах зафіксовані сліди катувань: переломи кісток черепу, щелепи та ребер.
Наразі трупи направлено на проведення судово-медичних експертиз. Встановлюються всі обставини вчинення окупантами чергового воєнного злочину.
Нагадаємо, СБУ захопила "вагнерівців", які катували людей на Харківщині.
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