Італійців закликали терміново залишити Україну [ Редагувати ]
Посольство Італії в Києві звернулося до співвітчизників в Україні з рекомендацією залишити територію країни. Насамперед потрібно залишити східну та південну частину України. Про це йдеться у заяві МЗС Італії у Twitter.
Співвітчизникам, які досі перебувають у країні, настійно рекомендується залишити країну. Поїздки до України категорично не рекомендуються.
У дипмісії додали, що рекомендація стосується східної та південної частин України "через активізацію воєнних дій" у цих областях.
Після масованих обстрілів української інфраструктури з закликами залишити Україну до своїх громадян звернулася ціла низка країн. Серед них - Китай, США, Казахстан і Нідерланди.
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