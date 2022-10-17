Посольство Італії в Києві звернулося до співвітчизників в Україні з рекомендацією залишити територію країни. Насамперед потрібно залишити східну та південну частину України. Про це йдеться у заяві МЗС Італії у Twitter.

Співвітчизникам, які досі перебувають у країні, настійно рекомендується залишити країну. Поїздки до України категорично не рекомендуються.

У дипмісії додали, що рекомендація стосується східної та південної частин України "через активізацію воєнних дій" у цих областях.

Після масованих обстрілів української інфраструктури з закликами залишити Україну до своїх громадян звернулася ціла низка країн. Серед них - Китай, США, Казахстан і Нідерланди.