У реакторі однієї з найбільших фінських АЕС виявили пошкодження [ Редагувати ]
У ядерному реакторі АЕС "Олкілуото-3", розташованій на заході Фінляндії, виявили пошкодження, через яке введення АЕС в експлуатацію може бути відкладене. Несправність було виявлено у системі внутрішніх насосів, повідомив оператор станції Teollisuuden Voima, передає Reuters.
Проблема виникла у насосах, розташованих у так званому машинному відділенні в центрі вироблення електроенергії ядерного реактора, де вода з баку живильної води перекачується в парогенератори.
У Teollisuuden Voima пояснили, що виявлена несправність не вплине на ядерну безпеку.
Перші два реактори "Олкілуото" виробляють до 16% електроенергії, яку споживає Фінляндія. Очікується, що третій реактор вироблятиме до 14% електроенергії у країні. Його повноцінний запуск був запланований на січень цього року, однак згодом терміни початку роботи реактора неодноразово відкладалися.
Нагадаємо, у травні фінська компанія Fennovoima розірвала контракт з "Росатомом" на будівництво АЕС "Ханхіківі-1".
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