У ядерному реакторі АЕС "Олкілуото-3", розташованій на заході Фінляндії, виявили пошкодження, через яке введення АЕС в експлуатацію може бути відкладене. Несправність було виявлено у системі внутрішніх насосів, повідомив оператор станції Teollisuuden Voima, передає Reuters.

Проблема виникла у насосах, розташованих у так званому машинному відділенні в центрі вироблення електроенергії ядерного реактора, де вода з баку живильної води перекачується в парогенератори.

У Teollisuuden Voima пояснили, що виявлена ​​несправність не вплине на ядерну безпеку.

Перші два реактори "Олкілуото" виробляють до 16% електроенергії, яку споживає Фінляндія. Очікується, що третій реактор вироблятиме до 14% електроенергії у країні. Його повноцінний запуск був запланований на січень цього року, однак згодом терміни початку роботи реактора неодноразово відкладалися.

Нагадаємо, у травні фінська компанія Fennovoima розірвала контракт з "Росатомом" на будівництво АЕС "Ханхіківі-1".