Нацбанк збільшив ліміт на купівлю валюти для розміщення на депозитах [ Редагувати ]
Національний банк збільшив з 50 тис. грн до 100 тис. грн (в еквіваленті) щомісячний ліміт на купівлю громадянами безготівкової іноземної валюти з подальшим розміщенням на безвідкличний депозит від трьох місяців. Про це повідомляє пресслужба регулятора.
Такі зміни дадуть змогу додатково переорієнтувати попит населення з готівкової іноземної валюти на безготівкову, адже операції з продажу безготівкової валюти банками здійснюються за курсом, ближчим до офіційного, ніж з продажу готівкової, є зручнішими та безпечнішими.
Нагадуємо, що НБУ 21 липня дозволив банкам продавати громадянам безготівкову іноземну валюту за умови вкладення цих коштів на строковий депозит.
Як повідомляли "Подробиці", Нацбанк заборонив перекази з гривневих карток на картки іноземних банків.
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