Американська актриса Шерон Стоун перенесла хірургічну операцію з видалення пухлини. У Twitter зірка розповіла, як мало не стала жертвою помилкового медичного діагнозу.

Проблеми зі здоров'ям підтвердилися лише після додаткового обстеження - замість онкології, у неї виявили доброякісну фіброаденому.

Просто ще один неправильний діагноз та неправильна призначена процедура. На цей раз подвійна епідуральна анестезія. З болем, який ставав сильнішим, я звернулася за іншою думкою: у мене велика фібоїдна пухлина, яку треба видалити.

Шерон Стоун закликала жінок звертатися за консультацією до різних лікарів, аби вчасно встановити правильний діагноз.

Особливо дами: Не здавайтес!. Отримайте другу думку (в іншого лікаря - ред.). Це може врятувати вам життя.

64-річна актриса написала, що буде недоступна наступні 4-6 тижнів для повного відновлення.

Нагадаємо, у 2001 році Шерон Стоун перенесла інсульт. Нещодавно в інтерв'ю вона зізналась, що у 6 років її зґвалтував дідусь, а у 18 був перший аборт.