Терористичні російські війська зруйнували сотні населених пунктів в Україні. Деякі з них - майже повністю. Один із таких - село Первомайське на Донеччині. Зараз там не залишилося жодного вцілілого будинку - самі руїни на випаленій землі й покинуті свійські тварини.

Стас Кухарчук побував у Первомайському. Його матеріал про село-примару та про ситуацію на фронті - далі.

Ворожі квадракоптери над Первомайським, картина - щоденна. Заледь вони з'являються в небі, як одразу оживає російська артилерія. Б'ють здебільшого з околиць окупованого Донецька вглиб нашої оборони.

Ховатись від обстрілів у Первомайському вже практично ніде - за три місяці безперервних атак московити розбили село чи не до фундаменту. Замість жителів тепер розтрощеними вулицями тут ходять лише залишені домашні тварини … До вибухів, на відміну від своїх господарів, чотирилапі, схоже, звикли.

Стас Кухарчук, кореспондент:

Ще місяць тому цей клуб був абсолютно цілим, ну хіба трошки були побиті шибки, але бачите, російська артилерія його просто знищила.

Актова зала вигоріла вщент, а у вцілілих кімнатах численних гуртків - російські снаряди перемішали бетон, скло і дитячі поробки. Поки триває артилерійська дуель, командир добровольчого підрозділу "Санта" вибирає книги в сільській бібліотеці. На поличках залишилось чимало сучасної української літератури, яку військовому шкода залишати.

Щоправда, зараз на позиціях для читання часу немає - бійці відбивають атаку за атакою. Наша аеророзвідка знову передала інформацію про накопичення живої сили росіян з боку Пісків.

Про те, що ворог знову планує атакувати підказує, і російська артилерія - вздовж всієї лінії оборони зненацька починається російська артпідготовка.

Самовбивчій упертості московитів дивуються навіть найдосвідченіші бійці. За кілька місяців безперервних лобових атак росіянам вдалось захопити лише вщент зруйновані Піски, які обороняти не було вже жодної можливості. Та попри це штурми продовжуються знову і знову.

Володимир Регеша, командир добровольчого підрозділу:

Запускають піхоту, але по наших перехватах теж дивна ситуація - вони запускають піхоту, яку вони називають одноразові. Одноразових - це саме мобілізованих, або жителів так званих лнр,днр …от вони їх пускають і визначають наші вогневі точки. Ну от так - пускають їх на м'ясо.

Ледве закінчується артпідготовка, росіяни знову ідуть на самовбивчий штурм… до якого українців готові.