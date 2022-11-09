На 66-му році життя помер відомий український політик Юрій Кармазін. Про це повідомив голова Одеської районної ради Віталій Барвіненко.

Ушёл Юрий Кармазин. Работал с ним с 2007 по 2012й. Для многих некомфортный был, своеобразный, но однозначно яркий. R.I.P.

Про смерть політика повідомляється і на його офіційний сторінці у Facebook.

Юрій Кармазін довгий час працював в Одесі. Зокрема, був прокурором Приморського району міста, пізніше працював суддею Одеського обласного суду.

Згодом Кармазін обирався народним депутатом Верховної Ради ІІ, ІІІ, IV і VI скликань. У різні роки входив до фракцій "Громада", "Солідарність", "Наша Україна", "Наша Україна - Народна самооборона".