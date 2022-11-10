Іспанія передасть Україні додаткові системи ППО Hawk [ Редагувати ]
Іспанія планує додатково передати Україні дві одиниці зенітних установок Hawk для потреб ППО.
Про це пише Infodefensa.
"Ще дві пускові установки будуть відправлені саме тому, що про це нас попросили з НАТО, для допомоги Україні. Ми твердо віддані Україні, тому що розуміємо, що вона реалізує своє законне право на оборону, ставши жертвою вторгнення та жорстокої війни", – розповіла міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес.
Також вже найближчим часом 64 військових України прибудуть в Толедо для навчань. Ще 21 воїнів цього тижня вчитимуться користуватися гаубицями 105 мм в Альмерії, що на південному сході країни.
Загалом Іспанія має можливість навчати близько 400 українських військових кожні два місяці.
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