Іспанія планує додатково передати Україні дві одиниці зенітних установок Hawk для потреб ППО.

Про це пише Infodefensa.

"Ще дві пускові установки будуть відправлені саме тому, що про це нас попросили з НАТО, для допомоги Україні. Ми твердо віддані Україні, тому що розуміємо, що вона реалізує своє законне право на оборону, ставши жертвою вторгнення та жорстокої війни", – розповіла міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес.

Також вже найближчим часом 64 військових України прибудуть в Толедо для навчань. Ще 21 воїнів цього тижня вчитимуться користуватися гаубицями 105 мм в Альмерії, що на південному сході країни.

Загалом Іспанія має можливість навчати близько 400 українських військових кожні два місяці.