Оголошені номінанти на Grammy: на головну музичну премію США претендує українка [ Редагувати ]
Американська Академія звукозапису оголосила імена номінантів на Grammy. 65-та церемонія вручення головної музичної премії США відбудеться 5 лютого у Лос-Анджелесі. На премію висували твори, які вийшли у період з 1 жовтня 2021 року до 30 вересня 2022 року.
Лідером за кількістю номінацій цього разу стала Бейонсе Ноулз. Минулого літа вона випустила перший за шість років студійний альбом Renaissance.
Бейонсе представлена у дев'яти номінаціях. На цей час за кількістю виграних за всю кар'єру Grammy (28) вона лідирує серед усіх номінанток в історії. За кількістю нагород вона також перевершує свого чоловіка Jay-Z (24). У нинішніх перегонах за призами Jay-Z претендує на п'ять Grammy.
Серед іншого Бейонсе претендує на нагороди в електронних категоріях - "Найкращий танцювальний/електронний запис" і "Найкращий танцювальний/електронний альбом".
У цих номінаціях вона має гідних конкурентів - Діпло, Odesza, британський продюсер Bonobo і француз Девід Гетта. Останній отримав номінацію за пісню "I`m Good (Blue)", записану спільно з американською співачкою Бібі Рексою.
"I`m Good (Blue)" - це переробка хіта італійської групи Eiffel 65 "Blue (Da Ba Dee)", який вийшов у 1998 році.
У номінації "Найкраще музичне відео" висунуто кліпмейкера з Одеси Таню Муїньо. Її добре знають меломани по всьому світу, серед її робіт - музичні відео Рождена Анусі, Монатіка, гуртів "Время и Стекло" та IOWA, а також Ліл Нес Екса, Карді Бі, Ліззо та Пост Мелоуна.
На Grammy українка претендує з роликом на пісню Гаррі Стайлза "As It Was". Це друга номінація Тані Муїньо поспіль. Торік ї висували за відео Ліл Нес Екса "Montero" (Call Me by Your Name).
Загальна статистика лідерів за кількістю номінацій на Grammy виглядає цього року так. Лідер - Бейонсе з дев'ятьма номінаціями.
Вісім номінацій у Кендріка Ламара, сім у Адель, вона єдина, хто конкурує з Бейонсе у номінаціях "головної четвірки" - "Альбом року", "Запис року" та "Пісня року".
Також сім номінацій у кантрі-співачки Бренді Карлайл. За нею з шістьма номінаціями слідує Гаррі Стайлз, чия пісня As It Was стала цього року хітом TikTok.
По шість номінацій у Мері Джей Блайдж, Ф'ючера, Діджея Халеда, The-Dream та студійного інженера Ренді Мерілла.
У категоріях, пов'язаних з візуальними мистецтвами, успіх, безсумнівно, чекає на творців мультфільму "Енканто". Вони мають три з чотирьох номінацій у цих категоріях, хоча багато хто напевно був розчарований тим, що пісня "We Don`t Talk About Bruno" не потрапила до головних номінацій.
Нагадаємо, у 2020 році українка отримала премію Grammy.
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