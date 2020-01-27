У Лос-Анжелесі пройшла 62 церемонія вручення музичної премії "Греммі". Сенсацією конкурсу стала 18-річна виконвиця - новачок поп-музики. Нагороду отримала і композиторка з українським корінням. Подробиці - далі в сюжеті.

"Я люблю тебе" і "Правда болюча! - такими хітами церемонію "Греммі" відкрила співачка Аліша Кіз. Вечір виконавці присвятили баскетболістові Кобі Браянту, який помер напередодні в авіакатастрофі

"Прошу кожного зараз подумати про Кобі і його сім'ю, передати їм нашу силу й підтримку. Ми навіть уявити не могли, що коли-небудь почнемо церемонію ось так. Неможливо описати, як ми всі почуваємося".

Тріумфатором вечора стала американська поп-виконавиця Біллі Айліш. Вона перемогла в чотирьох головних номінаціях: найкращий альбом, запис і пісня року, а також найкращий новий артист.

"Вау! Стільки пісень заслуговують на цю нагороду. Я ніколи не думала, що це трапиться саме зі мною. Дякую".

Серед переможців і дружина попереднього перзидента США Мішель Обама. Нагородили її автобіографію, що потрапила в категорію розмовного жанру.

А ось у номінації "Класична музика" найкращою стала українка. Надія Шпаченко - авторка альбому "Поезія місць". Записала диск із трьома колегами. Шпаченко народилася в Харкові. Але 1991 з матір'ю переїхала в Ізраїль, а потім в Америку. Грати на фортепіано почала ще у п'ятьрічному віці, підлітком виступала із симфонічним оркестром Харківської філармонії. Сьогодні композиторка є професором музики в Каліфорнійському державному політехнічному університеті.