Низка країн НАТО, зокрема Польща та Греція, підтримали намір України вступити до Північноатлантичного альянсу. Про це повідомила газета Politico.

За її даними, під час зустрічі лідерів НАТО у Брюсселі, яка проходила у закритому форматі у жовтні, міністр оборони США Ллойд Остін наголосив на важливості підтримки Києва та необхідності військових поставок.

Глава Пентагону наголосив на бажанні України вступити до НАТО. При цьому, на його думку, найближчим часом з цього питання не буде ухвалено жодних рішень.

"Інші представники НАТО, у тому числі з Польщі та Греції, заявили, що підтримують заявку України", - пише Politico з посиланням на неназваного чиновника, знайомого з обговореннями під час зустрічі, та на звіт про засідання.

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Нагадаємо, наприкінці вересня президент Зеленський підписав заявку на вступ України до НАТО у прискореному порядку.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг не відповів на пряме запитання журналістів, чи готовий альянс розглянути таку заявку. 6 жовтня єврокомісар з внутрішнього ринку ЄС Тьєррі Бретон говорив, що Київ не може вступити до НАТО в умовах воєнних дій на своїй території.