Канцлер Германии призвал ускорить вступление в Евросоюз стран Западных Балкан [ Редактировать ]
Источник: Офис президента Украины
Евросоюз должен форсировать процесс вступления в ЕС стран Западных Балкан, поскольку только сильная и сплоченная Европа сможет играть важную роль в многополярном мире. Об этом заявил 19 февраля канцлер Германии Олаф Шольц, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, передает ТАСС.
Недостаточно объявлять перспективу расширения ЕС на этот регион стратегической целью. Мы должны этот процесс активно форсировать.
Ранее Еврокомиссия заявляла, что принятие стран Западных Балкан (Албании, Боснии и Герцеговины, Сербии, Северной Македонии и Черногории) в состав Европейского союза является "геостратегической целью" сообщества. При этом указывалось, что "процесс присоединения должен основываться на взаимном доверии и четких обязательствах Евросоюза и Западных Балкан".
В частности, доверие должно быть укреплено за счет еще более пристального внимания к фундаментальным реформам, начиная с верховенства права, функционирования демократических институтов и государственного управления и экономики стран-кандидатов. Когда страны-партнеры выполняют условия, подчеркивали в Еврокомиссии, то и государства-члены соглашаются перейти к следующему этапу процесса.
Напомним, что ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о норвежской модели интеграции с Евросоюзом.
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