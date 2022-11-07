В Єврокомісії допустили вступ України до ЄС до 2024 року [ Редагувати ]
Незважаючи на те, що Україна, ймовірно, не зможе швидко і в повному обсязі завершити реалізацію реформ, необхідних для вступу до Євросоюзу, її інтеграція до ЄС до 2024 року є реалістичною.
Про це в інтерв'ю газеті Welt am Sonntag заявив єврокомісар з питань добросусідства та розширення Олівер Вархелі. Він оцінив перспективи України як позитивні.
З огляду на масштабну роботу, необхідну для підготовки до участі у внутрішньому ринку ЄС та багатьох інших важливих галузях європейської політики, вся підготовка до вступу, швидше за все, займе більше року чи два.
При цьому єврокомісар зазначив, що узгодити конкретні терміни вступу України до ЄС неможливо.
Нагадаємо, у червні Україні надали статус кандидата на членство у Євросоюзі, який офіційно запускає процес вступу держави до об'єднання. 30 вересня країна також подала заявку на вступ до НАТО у прискореному порядку.
по темі
24 жовтня у Брюсселі стартувала програма Ukrainian Future Leaders, яка дає можливість українцям віком 18-28 років отримати можливість стажування в Європейському парламенті строком на 6-8 тижнів. Трьох переможців було відібрано серед 194 прийнятних заявок до участі у програмі.
Радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван провів непублічні переговори з радником президента росії із зовнішньої політики Юрієм Ушаковим та секретарем Ради безпеки Миколою Патрушевим. Про це повідомив The Wall Street Journal
Урсула фон дер Ляйєн повідомила Зеленському, що цього тижня вона запропонує йому фінансовий пакет від Євросоюзу у розмірі до 1,5 млрд євро на місяць на загальну суму до 18 млрд євро для покриття потреб країни на 2023 рік
Американська влада просить офіційний Київ публічно продемонструвати готовність до переговорів з росією. Про це пише The Washington Post з посиланням на джерела. США також просять Україну відмовитися від публічної позиції, що говорити з рф можна буде лише після уходу від влади володимира путіна
Міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амір-Абдоллахіан визнав постачання дронів росії. За його словами, це було ще до початку збройного вторгнення в Україну та у невеликих кількостях