Вступ до ЄС до 2024 року є реалістичним

Незважаючи на те, що Україна, ймовірно, не зможе швидко і в повному обсязі завершити реалізацію реформ, необхідних для вступу до Євросоюзу, її інтеграція до ЄС до 2024 року є реалістичною.

Про це в інтерв'ю газеті Welt am Sonntag заявив єврокомісар з питань добросусідства та розширення Олівер Вархелі. Він оцінив перспективи України як позитивні.

З огляду на масштабну роботу, необхідну для підготовки до участі у внутрішньому ринку ЄС та багатьох інших важливих галузях європейської політики, вся підготовка до вступу, швидше за все, займе більше року чи два.

При цьому єврокомісар зазначив, що узгодити конкретні терміни вступу України до ЄС неможливо.

Нагадаємо, у червні Україні надали статус кандидата на членство у Євросоюзі, який офіційно запускає процес вступу держави до об'єднання. 30 вересня країна також подала заявку на вступ до НАТО у прискореному порядку.