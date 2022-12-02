США та їхні союзники по НАТО обговорюють з кількома країнами Близького Сходу передачу Україні зенітно-ракетних комплексів (ЗРК) NASAMS для захисту українського неба від російських ракет. Про це в інтерв'ю Politico заявив гендиректор компанії Raytheon Грег Хейс.

За його словами, планується відправити ЗРК Києву впродовж трьох-шести місяців. Які країни беруть участь у обговоренні, він не уточнив.

На Близькому Сході розгорнуті NASAMS, і деякі з наших союзників по НАТО і ми самі працюємо з кількома країнами Близького Сходу, які нині використовують NASAMS, і намагаємося направити їх Україні.

США замінять передані системи новими впродовж наступних 24 місяців. Глава Raytheon пояснив, що відправити системи з Близького Сходу буде швидше, ніж побудувати їх у США, адже на це зазвичай йде два роки, необхідні для закупівлі електронних компонентів і ракетних двигунів.

Politico уточнює, що американські комплекси NASAMS купували Оман та Катар. Скільки конкретно ЗРК вони придбали, невідомо. Адміністрація США має окремо схвалити домовленість про передачу цих комплексів Україні.

Нагадаємо, 1 грудня, Пентагон уклав з Raytheon контракт на $1,2 млрд на закупівлю шести ППО NASAMS для України. У листопаді військове відомство говорило, що надіслало Києву вісім комплексів NASAMS.

У листопаді президент США Джо Байден доручив забезпечити виділення Україні $400 млн на військову підтримку. До нового пакету допомоги увійшли, зокрема, додаткові боєприпаси для NASAMS.