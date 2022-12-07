Користувачі Telegram зможуть реєструвати облікові записи на віртуальні номери телефонів, які можна придбати на майданчику Fragment. Про це йдеться на сайті Telegram.

Сьогодні починається нова ера конфіденційності: акаунт у Telegram тепер можна зареєструвати без сім-карти, скориставшись анонімними номерами на базі блокчейну. Придбати такі номери можна на платформі Fragment.

Такі номери з кодом +888 продаються як NFT-товари. На платформі Fragment можна купити як випадковий номер, так і з красивими цифрами. Зараз майданчик пропонує купити номер +888 8888 за $10 тис.

Віртуальні номери можна використовувати лише для Telegram. Можна замінити на цей номер той, на який спочатку реєструвався користувач. Номери анонімні, тому встановити їхнього власника практично неможливо.

Нагадаємо, у червні Telegram став платним: які переваги підписки Premium.