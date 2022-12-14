Народити під час блекауту: як працюють медзаклади без електрики в Одесі? [ Редагувати ]
Складною залишається ситуація з енергетикою в Одесі. У місті діють аварійні відключення. Світло у помешкання одеситів дають по кілька годин на день, а ось соціально важливі об'єкти заживлені безперебійно, серед них - і пологові будинки.
Наш кореспондент Андрій Анастасов відвідав один з таких закладів, щоб розказати, як під час блекауту народжуються нові українці.
Знайомтеся: це маленька Віра. І вона щойно народилася після складної операції. Дитина здорова, вага - понад три кілограми, стан - задовільний!
Я, вот, вижу: уже спокойная девочка и вся в маму - уже все понятно!
Добре почувається і матір дівчинки: в Наталії була акушерська патологія, яка ускладнювала пологи. Але тепер - все позаду!
Наталія Ужиніна, породілля:
Операция была действительно очень сложная, как бы не знала, кто возьмется за нее, но спасибо большое команде всей, очень слаженная работа. Жизнь продолжается, о нас тут заботятся - и вот живой пример здесь рядышком сейчас лежит - и где-то рядом - даже счастливый муж.
Щасливий, але схвильований! Молодий тато Володимир розповідає: операція тривала півтори години. І в якийсь момент у будівлі зникло світло, але обладнання миттєво заживили по резервній лінії!
Владимир Ужинін, тато дівчинки:
Слава Богу, все хорошо - но было отключение света! Ой, эмоции смешанные: волнение, радость и переживания! Это первое событие в моей жизни с такими эмоциями.
Це реалії знеструмленої нині Одеси, і зокрема - пологового будинку. У лікарів тут власний фронт. Зараз під час блекауту - заклад немов фортеця: має працювати за будь-яких умов! Адже тут у буквальному сенсі формується нація.
Марія Ігнатенко, завідувачка відділення інтенсивної терапії новонароджених:
Це життєво важливо, бо якщо електрики не буде в пологових будинках, особливо в операційних або в реанімаційних залах - діти просто загинуть! Ми ж вручну не будемо їх дихати довго, це і тепло і все інше, тобто це дуже важливо.
Головний рятівник тут - дизель-генератор потужністю вісімдесят кіловатів. В ніч проти суботи - у перші хвилини після ворожої атаки - його довелося вмикати: адже ситуація з енергетикою тоді була надскладною. Подбали тут і про інші резерви живлення.
Ігор Шпак, директор пологового будинку:
На випадок, якщо вийде з ладу дизель-генератор основний, ще три дизель-генератори в нас підключені, як резервні для перестрахування - для операційних, пологових залів та реанімаційних відділень.
У розпал одеського блекауту - в ніч проти неділі - свого малюка народила і Світлана - переселенка з Миколаєва. Раптові перейми застали жінку вдома - і це було небезпечно - адже випадок також вимагав операції. У пологовий будинок подружжя збиралися у суцільній темряві.
Світлана Бугєла, породілля:
Добрались мы в роддом в полном блекауте, не работали светофоры, в комендантский час но - слава Богу, операция прошла Успешно, мы счастливы!
Хлопчика назвали Мироном. І батьки вірять, що це ім'я принесе Україні довгоочікувану Перемогу.
Світлана Бугєла, породілля:
Мирон - это: мир - он, или "включить мир". Мы нашего мальчика ждали очень давно, и это чудо произошло в Войну он был зачат уже после начала военных действий и родился тоже в такое темное время, но мне кажется, что он сделал это время для нас, для всех самым Светлым, которое только могло быть в нашей жизни.
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