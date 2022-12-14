Складною залишається ситуація з енергетикою в Одесі. У місті діють аварійні відключення. Світло у помешкання одеситів дають по кілька годин на день, а ось соціально важливі об'єкти заживлені безперебійно, серед них - і пологові будинки.

Наш кореспондент Андрій Анастасов відвідав один з таких закладів, щоб розказати, як під час блекауту народжуються нові українці.

Знайомтеся: це маленька Віра. І вона щойно народилася після складної операції. Дитина здорова, вага - понад три кілограми, стан - задовільний!

Я, вот, вижу: уже спокойная девочка и вся в маму - уже все понятно!

Добре почувається і матір дівчинки: в Наталії була акушерська патологія, яка ускладнювала пологи. Але тепер - все позаду!

Наталія Ужиніна, породілля:

Операция была действительно очень сложная, как бы не знала, кто возьмется за нее, но спасибо большое команде всей, очень слаженная работа. Жизнь продолжается, о нас тут заботятся - и вот живой пример здесь рядышком сейчас лежит - и где-то рядом - даже счастливый муж.

Щасливий, але схвильований! Молодий тато Володимир розповідає: операція тривала півтори години. І в якийсь момент у будівлі зникло світло, але обладнання миттєво заживили по резервній лінії!

Владимир Ужинін, тато дівчинки:

Слава Богу, все хорошо - но было отключение света! Ой, эмоции смешанные: волнение, радость и переживания! Это первое событие в моей жизни с такими эмоциями.

Це реалії знеструмленої нині Одеси, і зокрема - пологового будинку. У лікарів тут власний фронт. Зараз під час блекауту - заклад немов фортеця: має працювати за будь-яких умов! Адже тут у буквальному сенсі формується нація.

Марія Ігнатенко, завідувачка відділення інтенсивної терапії новонароджених:

Це життєво важливо, бо якщо електрики не буде в пологових будинках, особливо в операційних або в реанімаційних залах - діти просто загинуть! Ми ж вручну не будемо їх дихати довго, це і тепло і все інше, тобто це дуже важливо.

Головний рятівник тут - дизель-генератор потужністю вісімдесят кіловатів. В ніч проти суботи - у перші хвилини після ворожої атаки - його довелося вмикати: адже ситуація з енергетикою тоді була надскладною. Подбали тут і про інші резерви живлення.

Ігор Шпак, директор пологового будинку:

На випадок, якщо вийде з ладу дизель-генератор основний, ще три дизель-генератори в нас підключені, як резервні для перестрахування - для операційних, пологових залів та реанімаційних відділень.

У розпал одеського блекауту - в ніч проти неділі - свого малюка народила і Світлана - переселенка з Миколаєва. Раптові перейми застали жінку вдома - і це було небезпечно - адже випадок також вимагав операції. У пологовий будинок подружжя збиралися у суцільній темряві.

Світлана Бугєла, породілля:

Добрались мы в роддом в полном блекауте, не работали светофоры, в комендантский час но - слава Богу, операция прошла Успешно, мы счастливы!

Хлопчика назвали Мироном. І батьки вірять, що це ім'я принесе Україні довгоочікувану Перемогу.

Світлана Бугєла, породілля: