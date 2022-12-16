І головною ціллю сьогоднішнього терору росіян, як ми повідомляли раніше, був Київ. Більше половини усіх ракет ворог випустив саме по столичному регіону. Вибухи пролунали в кількох районах.

Як кияни пережили 4 години небезпеки? І що у місті зараз - розкаже Лілія Налягака.

Повітряна тривога через масований ракетний обстріл. Зупинка руху електротранспорту і метро - так сьогодні почався ранок у столиці. Містяни разом із дітьми та домашніми тваринами почали збиратися в підземці, яка традиційно у таких випадках слугує укриттям.

Людмила, жителька Києва:

Усе у нас було: і світло, і вода, і газ, і все, а потім у 8 часов..

Анна, жителька Києва:

Сидимо тут уже більше 3 годин, діти бігали, стрибали, але тепер втомилися, тому один зараз дивиться мультики, інший розбирає поліцейську машинку, у нас тут є водичка, сік, печиво - що могли все з собою взяли.

Дмитро, житель Києва:

Сидимо вже 4 години, граємо у слова і в мене закінчуються слова на букву І (сміється).

Із 76 ракет, які росія випустила по території України сьогодні, над Києвом було зафіксовано 40 ракет. 37 із них збили наші сили ППО. Одну крилату ракету, яка летіла у бік столиці, збив боєць територіальної оборони... із кулемета.

Быстро он среагировал, молодец парнишка, молодой, реакция мгновенная. Летели от нее зеленые искры, когда он стрелял.

Лілія Налягака, кореспондентка:

Деякі ворожі снаряди усе ж долетіли і пошкодили об'єкт критичної інфраструктури та 9 приватних будинків у різних районах Київської області. За даними очільника ОВА Олексія Кулеби, є троє постраждалих, одна людина у важкому стані. На місцях працюють екстрені служби та представники органів місцевої влади, щоб оцінити руйнування.

Зараз у регіоні діють екстрені вимкнення електрики. Лікарні та критична інфраструктура працює на генераторах. У деяких районах столиці та області є перебої зі зв'язком, водо- та теплопостачанням. Комунальні служби та енергетики працюють у посиленому режимі. Пріоритет - відновлення води та тепла. У зв'язку із пошкодженням енергетичної системи поїзди метрополітену сьогодні до кінця дня не курсують. Схеми маршрутів метро частково дублюють автобуси. На рейси трамваїв та тролейбусів також вивели автобуси.

На Київщині цілодобово функціонують більше 400 Пунктів Незламності, де можна зігрітися, зарядити гаджети, підключитися до інтернету та отримати медичну допомогу.

Їх локації можна знайти на інтерактивній онлайн-мапі за адресою nezlamnist.gov.ua.