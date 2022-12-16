Півтори тисячі вантажівок та півтисячі легкових авто застрягли у чергах на виїзді у Європу на Львівщині [ Редагувати ]
Півтори тисячі вантажівок та півтисячі легкових авто застрягли у чергах на виїзді у Європу на Львівщині. Найбільше фур та автівок на пункті пропуску Краківець - Корчова. Там черги розтягнулися більш ніж на 30 кілометрів. Від суботи водії вантажівок чекають, аби перетнути кордон із Польщею. Чому утворились черги - розкаже Христина Гашенко.
За 35 кілометрів до українсько-польського пункту пропуску тягнеться черга вантажівок.
Через нерозчищені узбіччя фури стоять ближче до проїжджої частини. Тож автівкам, які рухаютться назустріч - доводиться маневрувати.
Коли назустріч їде вантажівка, утворюється затор. Під пунктом пропуску не проїхати - шлях просто заблокований. У бік Польщі - черга із двох смуг: легковики і фури.
Сергій, водій вантажівки:
4 км за сутки можу проїхати, можна 6. - Сьогодні ви скільки проїхали? - Кілометра 2 навєрно.
У цій черзі водії стоять більше пʼяти днів.
Костянтин, водій вантажівки:
Із суботи не проїхали 12 кілометрів. Дуже погано, ужас.
Шофери просто в розпачі - у них зриваються всі терміни доставки.
Костянтин, водій вантажівки:
Мені туди ще більше 1000 км їхать. Сьогодні у мене послєдній день доставки. Лаятимуть канешно, заяви надо писать, що не вкладаюся в строки доставки. Це влучому случаю. В худшому - штрафують.
На виїзд із України на пункті пропуску Краківець - Корчова у черзі 700 вантажівок, кількадесят автобусів та майже дві сотні легковиків.
Віктор та Валентина, подорожні:
- Важко. - За то, що мамкі важко. - Бабушка 93 роки, ззаду в колясці, інвалід. – Да, їдемо із зони з бойових дій. - ЗХерсонщини. Ми вже тисисячі кілометрів проїхали.
Затримки з пропуском - через масовані ворожі авіаобстріли, кажуть прикордонники.
Сергій Веретільник, начальник відділення інспекторів прикордонної служби "Краківець":
Повітряна тривога і певний період часу не здійснювалося оформленнями митному відношенні. Станом на зараз усе відновлено і здійснюється в пропускному порядку.
Та водії нарікають насамперед на негоду, що накрила минулого тижня область. Микола - один з тих, кому довелося добиратись до кордону засніженими трасами.
Микола, водій вантажівки:
Печально все, печально. Хотели бы чтоб пропускали побыстрее. Погодные условия - снег не чистили, все буксовали, здесь тоже не почистили и было скопление машин.
А ще кількість вантажівок побільшало через кінець року.
Сергій Веретільник, начальник відділення інспекторів прикордонної служби "Краківець":
Є відповідні дозволи на здійснення міжнародних перевезень, які мають терміни дії, є контракти, які закінчуються у перевізників щодо поставок, тому кожного року є постійно.
Прикордонники очікують зменшення черг уже ближче до різдвяно-новорічних свят.
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