Різдво для дітей загиблих героїв. Таку ініціативу втілюють зараз у восьми областях та столиці. Наша знімальна група побувала на виставі у Черкасах. Там зібрали понад три сотні дітлахів, щоб влаштувати їм новорічну казку із улюбленими героями та подарунками. Більше - у сюжеті.

Репетицію перериває особливе оголошення головного режисера.

Сьогодні ми показуємо казку дітям, у яких загинули батьки.

Анастасія гратиме Герду із "Снігової королеви". Хоч і не вперше на сцені, хвилюється.

Анастасія Бринько, акторка:

Сьогодні особливий показ, звичайно, відповідальний, бо коли розумієш, шо в залі сидять діти, чиї батьки, на жаль,загинули, відчуваєш наскільки хочеться їм подарувати хоч трохи добра, тепла, любові, казки в цей час і сподіваємось, шо це зігріє їх в цей час.

Поки на сцені останні приготування, у холі збираються юні глядачі. Такі заходи малечі допоможуть трохи відволіктись від сумних подій.

Інна Осадча, вдова захисника:

Без цього ніяк, наші діти мають бути щасливі. Для цього наші батьки, сини, брати пішли туди, шоб наші діти були щасливі і жили в казці, як то кажуть, але і не забували про реальність, шо ж то є в такий час живемо.

Чоловік Інни загинув під Попасною у квітні. І у сина на свята і досі єдине нездійсненне бажання..

Олександр, син загиблого захисника:

Шоб папа вернувся.

У драмтеатрі цього дня зібрали зо три сотні дітлахів, які втратили найрідніших. І акторам вдалося повернути дітей у казку. І на таких уже дорослих обличчях з'явилися ледь помітні посмішки.