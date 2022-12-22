Різдво для дітей загиблих героїв: черкаський театр зібрав понад три сотні глядачів [ Редагувати ]
Різдво для дітей загиблих героїв. Таку ініціативу втілюють зараз у восьми областях та столиці. Наша знімальна група побувала на виставі у Черкасах. Там зібрали понад три сотні дітлахів, щоб влаштувати їм новорічну казку із улюбленими героями та подарунками. Більше - у сюжеті.
Репетицію перериває особливе оголошення головного режисера.
Сьогодні ми показуємо казку дітям, у яких загинули батьки.
Анастасія гратиме Герду із "Снігової королеви". Хоч і не вперше на сцені, хвилюється.
Анастасія Бринько, акторка:
Сьогодні особливий показ, звичайно, відповідальний, бо коли розумієш, шо в залі сидять діти, чиї батьки, на жаль,загинули, відчуваєш наскільки хочеться їм подарувати хоч трохи добра, тепла, любові, казки в цей час і сподіваємось, шо це зігріє їх в цей час.
Поки на сцені останні приготування, у холі збираються юні глядачі. Такі заходи малечі допоможуть трохи відволіктись від сумних подій.
Інна Осадча, вдова захисника:
Без цього ніяк, наші діти мають бути щасливі. Для цього наші батьки, сини, брати пішли туди, шоб наші діти були щасливі і жили в казці, як то кажуть, але і не забували про реальність, шо ж то є в такий час живемо.
Чоловік Інни загинув під Попасною у квітні. І у сина на свята і досі єдине нездійсненне бажання..
Олександр, син загиблого захисника:
Шоб папа вернувся.
У драмтеатрі цього дня зібрали зо три сотні дітлахів, які втратили найрідніших. І акторам вдалося повернути дітей у казку. І на таких уже дорослих обличчях з'явилися ледь помітні посмішки.
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