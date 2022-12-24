Отже, сьогодні у більшості країн Заходу Святвечір. Цьогоріч сімейне свято жителі США та Європи розділять з українцями. Сотні тисяч наших громадян по всьому світу сядуть за різдвяний стіл разом із родинами, які їх прихистили від війни. Яке воно, Різдво у світі, де вирує війна. Дивіться далі.

Санта Клаус, чарівник:

Зичу всім завзяття та приємних вражень цього чарівного вечора. Найтемніші дні зими минули, і нарешті настав час рушати у тривалу й захопливу мандрівку довкола світу.

Свято наближається. У Фінляндії заклопотаний різдвяними приготуваннями Санта зустрічає гостей. Щороку в Лапландію приїжджають тисячі туристів. Це дійство - неодмінний атрибут свята, разом з традиційними ярмарками, глінтвейном та подарунками. Різдвяний сезон у Європі зазвичай починається ще всередині листопада. Великі крамниці, центральні вулиці та площі європейських міст спалахують яскравою ілюмінацією. У столицях влаштовують церемонію запалення головної ялинки. І цього року - з думкою про Україну.

Олаф Шольц, канцлер Німеччини:

Така проста традиція - вітати усіх з Різдвом. Особливо поруч з таким великим деревом. І надто це важливо у нинішній час. Багато з нас своїми думками перебувають разом з народом України, який менш як за тисячу кілометрів звідси - з неймовірною мужністю - захищає своє життя, рідну землю та свободу. Сотні тисяч українців знайшли прихисток у нашій країні. Вони були та будуть нашими бажаними гостями.

Ще до Різдва європейці встигли обрати найкрасивішу ялинку. На першому місці опинилась різдвяна красуня з Польщі. Рейтинг опублікував ресурс European Best Destanitions, який щороку проводить це опитування. Раніше у списку найкрасивіших було й святкове дерево з Києва. Але не цьогоріч. Тепер наша ялинка незламності - над усі рейтинги. Днями на знак солідарності з Україною, яку росія намагається занурити у темряву, європейські ялинки разом з найвизначнішими пам'ятками світу - на годину вимкнули свою ілюмінацію - в рамках кампанії #lightupukraine.

Готуються сідати за різдвяний стіл з європейцями - українські біженці. Печуть печиво, вчать колядки з сусідами. У Європі - за даними ООН - зараз живе чотири з половиною мільйони наших громадян, які втекли від війни. З них лише півтора мільйона - у Польщі. Серед них - Сергій Бережко - актор Національного драматичного театру імені Лесі Українки. Його сім'я на знак подяки за гостинність влаштувала святкову вечерю для поляків.

Сергій Бережко, актор Національного драматичного театру імені Лесі Українки, біженець:

Це свято - коли зустрічаються найдорожчі, найближчі люди. І я відчуваю себе найближчим, найближчою людиною до цих чудових людей. Це свято, коли люди дивляться в очі одне одному і дякують одне одному.

Марек Мьодушевський, адвокат, прихистив сім'ю Сергія Бережка:

Це було природнім поштовхом допомогти. Це були перші дні після масштабного вторгнення росії. Ми зустрілись морозної ночі на порозі мого будинку. Я запросив Сергія та його сім'ю у мій дім і обійняв їх своїм серцем.

У сусідній Чехії, в Празі, зусиллями волонтерів для українських діток влаштовували свято з подарунками.

Нана Гіллеробова-Гарпер, організаторка колядування:

Ми відчули, що ці діти, а їх в гуртожитку живе 130, що вони далеко від дому, живуть у чужому місті, тож ми намагаємося трошки поліпшити для них цю ситуацію.

Кіра Безребра, біженка з України:

Перше бажання - це, щоб Україна виграла.

І поки українці співають колядок з європейцями, Санта Клаус облітає земну кулю, щоб виконати кожне дитяче бажання. Стежити за його польотом можна на сайті флайт-радар24. Саме зараз його кортеж пролітає над Євразією.