На Камчатці військового посадили на рік і 8 місяців за відмову воювати проти України

35-й військовий гарнізонний суд Петропавловська-Камчатського визнав військовослужбовця винним у тому, що він відмовився від участі війни проти України. Його засудили до одного року та восьми місяців позбавлення волі у колонії-поселенні