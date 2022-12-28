У МВС назвали кількість об'єктів, пошкоджених атаками Росії [ Редагувати ]
В Україні з початку вторгнення росії було пошкоджено 702 об'єкти критичної інфраструктури.
Про це повідомляє перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін в ефірі телемарафону.
Загалом в Україні, за словами заступника міністра, пошкоджено 35 тисяч об'єктів.
"Йдеться, зокрема, про газопроводи, електропідстанції, мости і так далі", - сказав Єнін.
Місяць тому, 27 листопада, заступник міністра повідомляв, що на той момент було пошкоджено 32 тисячі об'єктів і понад 700 об'єктів критичної інфраструктури.
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