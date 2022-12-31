Президент УЄФА Александр Чеферін передав Андрію Шевченку позицію національних футбольних асоціацій європейських країн стосовно фактів тиску на УАФ. Вона не змінилася. І Шеву знову попередили про ризик стати першим невизнаним керівником національної футбольної асоціації.

Про це повідомила у Facebook Президент збірної журналістів України Ольга Витак.

"Під час останньої розмови, а їх було вже декілька, президент УЄФА Олександр Чеферін прямим текстом сказав Шеві, що він ризикує стати ізгоєм у футбольному світі.

Якщо після всіх методів тиску, підробних протоколів і підписів в бюлетенях для голосування, Шеву "посадять" в крісло керівника УАФ, то жоден президент національної асоціації з членів УЄФА не стане тиснути йому руку.

В нещодавній телефонній розмові Чеферін змушений був піднімати цю тему знову, через дуже негативну реакцію на події в Україні збоку керівників футбольних асоціацій одразу декількох європейських країн», - зауважила Ольга Витак.

Вона додала, що віцепрезидентом Шевченку в УАФ хотіли призначити генерала часів Януковича Ігоря Кочетова.

«А знаєте, кого «диверсійна група» пропонувала Андрію Шевченку в нові генсеки УАФ?! За їхніми задумами, це мав стати генерал КГБ, часів Януковича пан Кочетов. І як після такого розвивати український футбол?!!!", - написала Витак.

Як відомо, ФІФА та УЄФА попередили Україну про виключення з міжнародних футбольних органів у зв’язку з тим, що на УАФ чиниться адміністративний тиск та мають місце спроби проведення незаконних виборів президента Асоціації. У такий непрозорий спосіб очолити УАФ нібито має Андрій Шевченко.

Кандидатом на вибори в УАФ його висунув колишній «регіонал» і соратник Януковича Віктор Межейко.

Сам Шевченко ані таке скандальне висування, ані методи організації виборів поки що так і не прокоментував.