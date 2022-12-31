Шевченку дорога до президентства в УАФ закрита: Чеферін попередив його про ризик стати ізгоєм - джерело [ Редагувати ]
Президент УЄФА Александр Чеферін передав Андрію Шевченку позицію національних футбольних асоціацій європейських країн стосовно фактів тиску на УАФ. Вона не змінилася. І Шеву знову попередили про ризик стати першим невизнаним керівником національної футбольної асоціації.
Про це повідомила у Facebook Президент збірної журналістів України Ольга Витак.
"Під час останньої розмови, а їх було вже декілька, президент УЄФА Олександр Чеферін прямим текстом сказав Шеві, що він ризикує стати ізгоєм у футбольному світі.
Якщо після всіх методів тиску, підробних протоколів і підписів в бюлетенях для голосування, Шеву "посадять" в крісло керівника УАФ, то жоден президент національної асоціації з членів УЄФА не стане тиснути йому руку.
В нещодавній телефонній розмові Чеферін змушений був піднімати цю тему знову, через дуже негативну реакцію на події в Україні збоку керівників футбольних асоціацій одразу декількох європейських країн», - зауважила Ольга Витак.
Вона додала, що віцепрезидентом Шевченку в УАФ хотіли призначити генерала часів Януковича Ігоря Кочетова.
«А знаєте, кого «диверсійна група» пропонувала Андрію Шевченку в нові генсеки УАФ?! За їхніми задумами, це мав стати генерал КГБ, часів Януковича пан Кочетов. І як після такого розвивати український футбол?!!!", - написала Витак.
Як відомо, ФІФА та УЄФА попередили Україну про виключення з міжнародних футбольних органів у зв’язку з тим, що на УАФ чиниться адміністративний тиск та мають місце спроби проведення незаконних виборів президента Асоціації. У такий непрозорий спосіб очолити УАФ нібито має Андрій Шевченко.
Кандидатом на вибори в УАФ його висунув колишній «регіонал» і соратник Януковича Віктор Межейко.
Сам Шевченко ані таке скандальне висування, ані методи організації виборів поки що так і не прокоментував.
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Андрій Шевченко під час роботи тренером збірної України перебував в Україні не більше півтора-двох місяців на рік, оскільки є резидентом Великобританії. Проте це не позначалося на його гонорарах. Про це йдеться на порталі Tribuna із посиланням на відповідне відеорозслідування.
Керівник громадської футбольної спілки міста Києва, колишній функціонер ФФУ за часів Григорія Суркіса, Ігор Кочетов підтримав висування Андрія Шевченка на вибори в УАФ та розповів про деталі виборчого процесу, який зараз намагаються організувати задля обрання нового президента футбольної Асоціації
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