У штаті Міссурі здійснили першу в історії США страту трансгендерної жінки. Смертельну ін'єкцію ввели 49-річній Ембер Маклафін, засудженій за вбивство, скоєне в 2003 році. Про це повідомляє CNN з посиланням на Департамент виправних установ штату Міссурі.

За інформацією телеканалу, адвокати Маклафін звернулися до губернатора штату республіканця Майка Парсона з клопотанням про пом'якшення вироку. За словами захисників, засуджена страждала від розумової відсталості, проблем психічного здоров'я та дитячої травми.

У заяві, опублікованій 3 січня, пресслужба Парсона повідомила, що страта відбудеться, тому що сім'я та близькі жертви Маклафін Беверлі Гюнтер "заслуговують на мир".

CNN з посиланням на судові протоколи повідомляє, що Маклафін засудили до страти за вбивство та зґвалтування своєї колишньої дівчини Беверлі Гюнтер у 2003 році, коли вона ще була чоловіком.

Присяжні визнали її провину, але не змогли узгодити міру покарання, тому смертний вирок ухвалив суддя. У більшості штатів США зі смертною карою потрібно, щоб присяжні одностайно проголосували за винесення смертної кари, але в Міссурі цього правила немає.

Рішення судді викликало суперечки у США. Адвокати Маклафлін наполягали на заміні страти довічним тюремним ув'язненням. Адвокати посилалися на важке дитинство засудженої (у дитинстві її катував батько електрошокером та кийком) та на її психічні розлади. Проти страти Маклфлін виступили також два конгресмени.

Водночас суддя взяв до уваги те, що вбивця довго переслідував свою колишню дівчину - з'являвся в її офісі в передмісті Сент-Луїса, іноді ховаючись всередині будівлі. Гюнтер спромоглася через суд заборонити колишньому до неї наближатися, згодом до машини після роботи її проводили співробітники поліції.

Ці заходи не врятували жінку - Маклафлін зґвалтував і вбив її за допомогою ножа прямо в офісі. 2006 року його засудили за вбивство першого ступеня, а вже у колонії Маклафлін здійснила перехід в іншу стать.

Нагадаємо, у січні 2021 року президент Байден дозволив трансгендерам служити в армії.