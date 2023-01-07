Вертеп-фест провели у Харкові. Попри повітряні тривоги та обстріли - захід вирішили цьогоріч не скасовувати. Щоправда, внесли в програму деякі зміни. Утім, каже моя колега Світлана Шекера, на різдвяний настрій харків'ян це не вплинуло.

Зранку у парку Горького залунав "Щедрик" Миколи Леонтовича.

Щедрик, щедрик, щедрівочка. Прилетіла ластівочка. Стала собі щебетати. Господаря викликати. Вийди, вийди, господарю, подивися на кошару.

А Нацгвардійці зі Слобожанської бригади, які у попередні роки йшли з духовими інструментами на чолі різдвяної колони Вертеп-фесту, цього року зібралися у понівеченому ворожим авіаударом храмі Андрія Первозванного. І заколядували!

Пастушки з дитятком перед тим ягнятком на колінцях припадають, царя Бога вихваляють.

Харківські пластуни - разом із письменником Сергієм Жаданом - зібралися в ляльковому театрі.

Сергій Жадан, письменник:

Мені здається, забувати про те, що в Харкові є така традиція, яка відновлюється, традиція колядування, не можна. Тому ми з пластунами вирішили сьогодні зібратися поколядувати. А ми з донькою, з Марією, і до цього ходили, вона любить співати колядки, і для неї це велике свято, тому ми брали участь в попередніх Вертеп-фестах.

Пластуни на Вертеп-фесті - не з порожніми руками. Принесли з собою Вифлеємський вогонь миру.

Єлизавета Гурова, пластунка Вірлиця:

Це багаторічна, 10-річна навіть акція, яку заснували скаути в Австрії разом з радіокомпанією, вони вирішили перед Різдвом передавати вогонь, щоб люди, котрі самотні, наприклад, в сиротинцях чи зараз наші військові на передку, вони не мають поруч в Різдво сім'ї, і їм важливо відчути тепло, як і кожному з нас, коли збирається разом зі своєю сім'єю, його відчуває. Тому ми передаємо такий вогонь миру як символ цього тепла, надії, любові.

Під бандуру, на сцені, заспівали гуртом!

Нова радість стала, яка не бувала. Над вертепом звізда ясна на весь світ засіяла. Над вертепом звізда ясна на весь світ засіяла.

Після виконання "Нової радості", учасники Вертеп-фесту поїхали колядувати до волонтерських центрів. Туди ж повезли й тепло Вифлеємського вогню миру.