Призначення Герасиова свідчить про можливий наступ російської армії - WP [ Редагувати ]
Призначення начальника Генштабу ЗС рф Валерія Герасимова командувачем Об'єднаного угрупування військ військової операції в Україні свідчить про намір володимира путіна активізувати наступ на Україну для досягнення всіх названих раніше "цілей спецоперації". Таку думку висловили експерти, опитані The Washington Post.
Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зокрема заявили:
Призначення Герасимова, ймовірно, призначене для підтримки намічених рішучих військових дій росії в 2023 році. путін, можливо, призначив Герасимова для спостереження за великим наступом, який, як він вважає, російські сили можуть провести у 2023 році.
Британський експерт з проблем безпеки, пов'язаних з росією, Марк Галеотті вважає, що зниження Сергія Суровікіна, який до цього очолював угруповання, демонструє "схильність володимира путіна асоціювати людей з проблемами".
Він думає, що все, що потрібно, це нова людина.
Інші опитані виданням аналітики вважають, що міністр оборони росії сергій шойгу призначив Герасимова начальником угруповання військ, щоб відновити контроль "традиційних воєначальників" над приватними військовими компаніями, зокрема, над ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина.
Нагадаємо, 11 січня рішенням сергія шойгу Валерія Герасимова призначили командувачем силами військової операції в Україні замість Сергія Суровікіна, який став заступником пана Герасимова.
У міноборони рф пояснили перестановку кадрів "розширенням масштабу завдань, що вирішуються в ході проведення операції, необхідністю організації більш тісної взаємодії між видами і родами військ" і "підвищенням якості всіх видів забезпечення та ефективності управління угрупованнями військ".
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