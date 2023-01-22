Бразильський футболіст Дані Алвес звинувачується в Іспанії у сексуальному насильстві, скарга надійшла до каталонської поліції 2 січня. Про це повідомляє іспанська газета Marca.

Алвес утримується під вартою без права внесення застави в Барселоні, йому може загрожувати від року до 12 років ув'язнення. 21 січня з футболістом розірвав угоду мексиканський "Пумас", в якій він грав із липня 2022 року.

Джерело, близьке до розслідування, повідомило AFP, що жінка звинувачує футболіста у зґвалтуванні, і вона повторила своє звинувачення перед суддею у п'ятницю. Іспанські ЗМІ пишуть, що передбачуване сексуальне насильство відбулося у популярному нічному клубі Барселони у ніч з 30 на 31 грудня.

Головний тренер "Барселони" Хаві заявив, що звинувачення та затримання Дані Алвеса стали для нього шоком. Алвес виступав за "Барселону" впродовж восьми сезонів з 2008 по 2016 рік.

Алвес також виступав за "Севілью", "Парі Сен-Жермен", "Сан-Паулу", "Ювентус" та інші клуби.

Дані Алвес - найтитулованіший футболіст в історії, в його активі - 43 футбольні трофеї. Алвес ставав шестиразовим чемпіоном Іспанії, дворазовим чемпіоном Франції, чемпіоном Італії, тричі перемагав у Лізі чемпіонів, двічі – у Кубку УЄФА, тричі – у Суперкубку УЄФА. У складі збірної Бразилії він двічі виграв Кубок конфедерацій (2009, 2013) та Кубок Америки (2007, 2019), а також став олімпійським чемпіоном (2021).

Дані Алвес