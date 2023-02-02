США допускають участь росіян в Олімпійських іграх у нейтральному статусі [ Редагувати ]
США не проти участі російських та білоруських спортсменів в Олімпійських іграх 2024 та 2026 року, якщо вони не представлятимуть свою країну.
Про це повідомляє в Twitter репортер CNN Наташа Бертран.
"Прес-секретар Білого дому заявив, що США не проти того, щоб окремі спортсмени з Росії чи Білорусі змагалися та проходили кваліфікацію на Літні Олімпійські ігри 2024 року та Зимові ігри 2026 року, якщо "абсолютно ясно", що вони не представляють своїх країн", - написала журналістка.
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