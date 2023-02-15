У росії 16-річна дівчина отримала штраф за статус у соцмережі українською мовою [ Редагувати ]
У місті Новомосковськ Тульської області 16-річна дівчина опублікувала у своїх соціальних мережах заклики в підримку України. Місцева комісія у справах неповнолітніх виписала штраф сім'ї дівчинки у розмірі 7500 грн. (15000 руб). Про це повідомляють російські ЗМІ.
Дівчину звинуватили в "дискредитації армії російської федерації". В джерелах вказано, що родина дівчини начебто переїхала з Харкова як біженці.
Так, 16-річна дівчина написала у своїх соціальних мережах фразу "Разом до перемоги, все є і буде Україна" і прикинулась "біженкою з Харкова". Це зауважила комісія у справах неповнолітніх – її звинуватили у "дискредитації" російської армії.
Як нам стало відомо, 16-річна мешканка м. Новомосковська Тульської області, бажаючи підтримати військовослужбовців ЗСУ сатаністів з УГІЛ, поставила статус у месенджері "Телеграм" українською мовою, що в перекладі російською означає: "Вместе к победе, всё есть и будет Украина". Сім'я підлітка, відносно нещодавно, приїхала до нашої області з Харкова, сама дівчинка є громадянкою України, бо як офіційна влада там може промити мізки молоді і говорити не доводиться.
Також сім'я "винуватці" отримала протокол про невиконання батьками неповнолітніх обов'язків щодо утримання та виховання.
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