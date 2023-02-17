Під час запланованого на 21 лютого послання до Федеральних зборів володимир путін може запропонувати змінити статус воєнної кампанії в Україні. Замість "спеціальної воєнної операції" з незрозумілим правовим статусом президент рф може оголосити описану російськими законами "контртерористичну операцію". Про це виданню The Moscow Times розповіли два політтехнологи, які співпрацюють з кремлем.

Послание само по себе проходит в режиме спецоперации. Во-первых, долгое время скрывалось, что послание будет в начале года. Во-вторых, прошли публичные встречи с лидерами системных партий - такого перед посланием обычно не бывает. В третьих, 22 февраля назначен концерт-митинг с участием президента. Главное в этом, конечно, не концерт, а митинг.

У російській політичній еліті багато хто з оптимізмом сприйме перехід до режиму "контртерористичної операції", за яким може бути деескалація конфлікту, вважає інше джерело.

Режим "контртерористичної операції" (КТО) регламентується законом "Про протидію тероризму" та запроваджується на території, де потенційно можуть статися теракти чи бойові зіткнення. Режим припиняють зі зникненням загрози.

КТО передбачає низку обмежень для жителів і розширені права для силовиків: наприклад, останні можуть безперешкодно вриватися до будь-якого приміщення, перевіряти документи та використовувати цивільний транспорт. У 1999 році режим КТО запровадили у Чечні та скасували його лише у квітні 2009 року.

У січні група депутатів Держдуми вже пропонувала відмовитися від запропонованого путіним на початку війни в Україні терміну "спеціальна воєнна операція". Депутати від пропутінської партії "Єдиная россия" Михайло Шеремет та Юрій Швиткін виступали за оголошення повномасштабної війни, а член "Справедливої россии" Дмитро Гусєв - за режим контртерористичної операції.

Рішення про формат продовження війни в Україні путін прийматиме, виходячи із ситуації на фронті, вважає політтехнолог Аббас Галлямов. З 2008 до 2010 року він був спічрайтером прем'єра путіна, а після початку війни виїхав з росії та був визнаний російською владою "іноземним агентом".

Если ресурсы есть, то он будет продолжать в надежде достичь каких-то более убедительных результатов; если нет - будет изображать победу из того, что есть. Сейчас вообще ничего исключать нельзя - президент демонстрирует полную неадекватность, однако непонятно, действительно ли он неадекватен или только притворяется таковым в надежде убедить украинцев уступить ему хотя бы те территории, что он контролирует.

Політтехнолог Костянтин Калачов вважає, що зараз головне завдання кремля - представити Україну країною-агресором. А це означає, що російська влада спробує сформувати уявлення, ніби рф веде оборонні дії.

Специальная военная операция может быть закончена только с выходом на административные границы Донецкой и Луганской областей. После этого, чтобы не выглядеть агрессором, можно говорить о защите российских рубежей. Взамен СВО можно предложить ОО. Оборонительную операцию. Но это сугубо гипотетически.

Очевидно, що "спецоперація" затягнулася, але план деескалації має противників, зазначає політолог Ілля Гращенков. Перехід до КТО можна представити як перемогу, наголошує він. Оскільки цілі СВО не були чітко сформульовані та кілька разів змінювалися, можна, наприклад, заявити, що вдалося провести "денацифікацію" та "демілітаризацію" анексованих районів України.

Послання Путіна Федеральним зборам з'явилося у сітці мовлення телеканалів 21 лютого о 13:00 за київським часом. 22 лютого відбудеться позапланове засідання держдуми рф. Тоді ж, 22 лютого, влада планує концерт-мітинг у Лужниках. Востаннє аналогічний захід під назвою "Zа мир без нацизма" проводили 18 березня 2022 року. Захід приурочили до 8-річчя спроби анексії Криму, на ньому був присутній путін.