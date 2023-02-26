У Києві презентували документальний фільм французького режисера Бернара-Анрі Леві. Він показує світові, що відбувається в нашій країні від початку повномасштабного вторгнення. Це вже його другий фільм. Про кого він - Яна Танчак бачила і готова розповісти.

Яна Танчак, кореспондентка:

Фільм француза Бернара-Анрі Леві "Слава Україні" вже побачили в Парижі. Тепер його презентують українському глядачу. Показ закритий - на нього запросили військових, українських політиків. "Слава Україні" - це ода мужнім українцям, Збройним силам і заклик для Заходу продовжувати підтримувати Україну.

Бернар-Анрі Леві, автор, режисер фільму "Слава Україні":

Я хочу подякувати всім чоловікам та жінкам, яких ми зустріли на протязі 12 місяців війни. Ми намагалися з нашою командою бути як умога більше з вами. Багато хто зараз присутній тут. І я дуже радий. Цей фільм ми зробили, але Ви зробили його.

Стрічка "Слава Україні" - це продовження фільму "Чому Україна". Якщо в першій частині показували як розпочалося повнаштабне вторгнення Росії. То зараз розповідають про надзвичайний контрнаступ українських військ - Звільнення Харківщини, Херсона.

Марк Руссель, співрежисер фільму "Слава Україні":

Ми знімали три місяці - це була вся східна лінія фронту, Донбас, Херсон і Запоріжжя. Нам не було дуже страшно - це наша робота, я військовий репортер, я знімаю війну вже 30 років. Але іноді - як ось в Бамуті, та і в Херсоні - було декілька моментів, коли дрони були над нашими головами. І було трохи страшнувато.

Наталія Гривняк, співпродюсер фільму "Слава Україні":

Ви побачите у фільмі дуже багато зйомок великою камерою, наближеною камерою. Саме до очей людей. Бо через очі передається саме свідомість українців. Цей фільм він власне розказує всьому світу хто такі українці, хто такі ці герої.

Музику для фільму написав Святослав Вакарчук.

Святослав Вакарчук, український співак:

Вони сприймають це ж жахом, співчуттям і бажанням допомогти. Тобто фільм робить свою справу і працює на Україну, я вважаю.

І такі фільми - які спрямовані саме на закордонного глядача - ще один інструмент боротьби.

Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України:

Ми звісно глибше це переживаємо, але для іноземців цей фільм порушує важливі питання. І те, що він знятий французами, особливо важливо. Я дуже сподіваюсь, що цей фільм побачать не лише у Франції, а й в іншихфранкомовних країнах.

Олександр Ткаченко, міністр інформаційної політики України:

Він допомагає Україні не тільки продукуючи фільми, а й виступаючи дуже багато, і у нього дуже багато зв'язків, які допомагають нам отримувати зброю. Вважаю, що якби дійсно було кілька таких друзів як Бернар Леві, то ми б дійсно мали б уже F-16.

Яна Танчак, кореспондентка: